Festivalul Rock the City, ediţia 2013

Festivalul Rock the City, ediția 2013

Ştire online publicată Joi, 25 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Rock the City 2013 va avea loc la Complexul Romexpo din București pe 27 - 28 iulie. Pe 27 iulie, festivalul va fi deschis de trupa românească Goodbye to Gravity. Vor urma austriecii de la Boon și supergrupul format din muzicieni de top din România, Germania, Franța și Australia - Rezident Ex. Seara va fi încheiată cu recitalul trupei germane Heaven Shall Burn.A doua zi a festivalului va debuta cu Psychogod, o trupă românească cu un sound metal agresiv. Urmează apoi White Walls, o trupă de progressive metal din Constanța, și Trivium, formație de heavy metal din Orlando, Florida (SUA). Festivalul va fi închis de Rammstein, trupa germană promițând fanilor din România un show incendiar din toate punctele de vedere.Biletele pentru Rock The City 2013 se pot achiziționa din rețeaua Eventim - magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas și Cărturești și online pe eventim.ro.