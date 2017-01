Festivalul Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dobroge, mândră grădină“

14-18 august,

Festivalul Național de Folclor pentru Tineri Interpreți „Dobroge, mândră grădină“

„Frunză verde de trifoi,/Mai vin, bade, pe la noi,/Să-ți aud glasul duios/Și cum zici doina frumos/Doina dulce, mângâioasă,/Doina, bade, drăgăstoasă". Acesta este moto-ul sub care se desfășoară, începând de astăzi, în stațiunea Eforie Sud, cea de-a III-a ediție a Festivalului Național de Folclor pentru Tineri Interpreți „Dobroge, mândră grădină". Festivalul concurs se va desfășura pe două secțiuni și trei categorii de vârstă: 8-13 ani, 14-18 ani, 19-25 ani. În cadrul evenimentului își dau concursul soliști vocali și soliști instrumentiști, interpreți ai cântecului popular românesc pe cele trei categorii de vârstă, precum și ansambluri de cântece și dansuri populare care vor prezenta în scenă programe folclorice de datini și obiceiuri specifice zonei ce o reprezintă. Și-au anunțat participarea, conform declarației directorului festivalului, Ovidiu Roșca, aproximativ 500 de tineri din 18 ansambluri folclorice ale țării, care vor reprezenta 11 județe din România și un ansamblu folcloric din Republica Moldova. Astăzi de la ora 17, cu plecare din Eforie Nord, are loc parada portului popular, urmată, de la ora 20, de un spectacol de folclor, ce marchează deschiderea festivă, la Teatrul de vară din Eforie Sud. Mâine, de la ora 17, urmează să aibă loc tragerea la sorți pentru prima seară de concurs.