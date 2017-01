Festivalul „Mamaia“ uşoară, tot la TVR, tot cu Big Band-ul Orchestrei Radio

Festivalul „Mamaia“ ușoară, tot la TVR, tot cu Big Band-ul Orchestrei Radio

Festivalul național de muzică ușoară și interpretare „Mamaia" 2007 nu iese din tiparele ediției trecute. Avem tot TVR, Big Band-ul Orchestrei Radio pe scena Teatrului de Vară din Mamaia. Festivalul se organizează, tradițional, pe două secțiuni - interpretare și creație. Preselecțiile au loc în perioada 30 - 31 iulie, pentru secțiunea interpretare, în București, în studioul 2 al TVR. Pentru secțiunea creație, piesele vor fi transmise la TVR, până la 1 august 2007, iar jurizarea pentru această secțiune va avea loc în ziua de 1 august 2007. Festivalul se va desfășura în perioada 23 august - 26 august 2007, sub formă de spectacol televizat, cu două seri de concurs pentru secțiunile creație și interpretare, una de recital - care ține loc fostei secțiuni de șlagăre, și gala laureaților. Premiile festivalului sunt de 1.500 euro - locul I, 1.000 euro - locul II și 500 euro - locul III la cele două secțiuni. Trofeul „Mamaia 2007" va fi decernat de Consiliul Județean Constanța unuia dintre câștigătorii locului I la secțiunile interpretare și creație. Festivalul are alocat un buget de 1,2 milioane lei din partea Consiliului Județean Constanța.