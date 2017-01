Festivalul „Mamaia Copiilor”, sabotat de Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa

Festivalul „Mamaia Copiilor”, sabotat de Primăria și Consiliul Județean Constanța

De la întârzierea semnării acordului pentru folosirea Teatrului de Vară până la obligativitatea plății taxelor de stațiune pentru carele de televiziune care transmit în direct, pe trei posturi naționale, autoritățile întind organizatorilor nervii la maxim. Autoritățile plătesc, din nou, polițe mai vechi, însă uită că în spatele acestui festival sunt peste 600 de copii, profesori, părinți care așteaptă să urce pe scena celui mai mare festival de gen din țară. Ministerul Culturii și Cultelor sprijină, în premieră, acest festival, în timp ce autoritățile locale și județene pun bețe în roate organizatorilor de mai bine de o lună. Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor“ a crescut simțitor în ultimii ani, adunând în jurul său, la fiecare ediție, peste 1.000 de copii din toate județele țării, fiind capul de afiș al acțiunilor de gen de talie națională. Din păcate, inițiativa compozitorului Aurel Manolache, care a crezut și a dezvoltat uimitor acest festival, se lovește, din ce în ce mai des, de lipsa de cola-borare a autorităților locale și județene. Și ca și cum nu ar fi de ajuns că festivalul nu beneficiază de sprijin din buget local, deși este o acțiune transmisă pe posturi naționale și care reunește un număr mult mai mare de participanți față de festivalurile agreate de CJ, organizatorii se trezesc că primesc bețe în roate la fiecare pas. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă menită a anunța deschiderea festivalului, pentru această seară, de la ora 21, directorul Aurel Manolache, directorul artistic Cristina Chiș au apărut tremurând și transpirați în fața mass-media, istoviți după lupta cu morile de vânt. „Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe probleme, deși, de la an la an, valoarea festivalului crește, lucru confirmat de orice telespectator sau spectator al Teatrului de vară. După o muncă de jumătate de an de preselecții riguroase, caravane, ajungem la punctul de start efectiv al festivalului și ne lovim de niște probleme uluitoare. Suntem cu o zi înaintea festivalului (nr. joi, 5 iulie), și Consiliul Județean nu a semnat încă acordul pentru ca noi să folosim Teatrul de vară. În plus, poate pare banal, dar nu s-a permis accesul în Mamaia al carelor de televiziune până nu se achită trama stradală și taxa de intrare stațiune. O să plătesc din propriul buzunar acești bani, deoarece TVR-ul a făcut eforturi foarte mari pentru a mobiliza aici, la Mamaia, peste 80 de oameni - personal tehnic, plus aparatura necesară, având în vedere că festivalul se transmite în direct pe TVR 2, TVR 1 și TVR Internațional. Au ce au cu mine, însă ce au cu acești copii?“, a declarat Aurel Manolache. Este cu atât mai umilitoare situația cu cât spectacolele încadrate în acțiu-nile conexe de săptămâna aceasta ale festivalului au fost trecute rapid de Primărie la spectacolele estivale ale autorităților. Deși s-au dezis de acest festival încă de când organizatorii au solicitat sprijin financiar pentru derularea lui. O altă situație uimitoare este faptul că directorul Direcției de cultură din cadrul CJ, Cristian Zgabercea, a scos bani din propriul buzunar pentru cazarea membrilor juriilor, și asta pentru că instituția pe care o reprezintă nu a dorit să-și lege numele de acest festival. Un gust amar cu doar o zi înaintea de debutul festivalului. O tactică a autorităților neînțeleasă, mai ales că este vorba despre un festival național cu notorietate, care, spre deosebire de alte manifestări de gen din țară, are sprijinul ministerelor Educației și Culturii și Cultelor. Și este cu atât mai uimitor cu cât este vorba despre o acțiune dedicată copiilor, schimbul de mâine din muzica românească. Și, din experiența anilor trecuți, pot spune că acești copii sunt deosebit de bine pregătiți, cu mult mai bine decât vocile festiva-lului mai mare, „Mamaia” ușoară. Pâslărița vine la „Mamaia Copiilor“ Margareta Pâslaru se alătură, în acest an, membrilor juriului Festiva-lului „Mamaia Copiilor”. Și-a exprimat dorința încă de la începutul anului, vizionând câțiva copii care vor urca pe scenă și fiind impresionantă de talentul și dăruirea lor. Din juriul ediției mai fac parte secretarul de stat în Ministerul Culturii și Cultelor, Andras Demeter, Victor Socaciu, Eugen Rotaru, Viorel Gavrilă ș.a. Președintele juriului rămâne Adrian Păunescu, un susținător al acestui festival. Ediția din acest a festivalului este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea Națională pentru Tineret, Societatea Română de Radiodifuziune, Ministerul Culturii și Cultelor, Agenția națională Euroconcert. „Cuget Liber” se alătură și în acest an organizatorilor. Peste 250 de copii urcă pe scena de la Mamaia Festivalul „Mamaia Copiilor“ începe astăzi, de la ora 21, și se va încheia duminică, cu gala laureaților. Potrivit directorului artistic al festivalului, Cristina Chiș, pentru etapa finală au fost audiați 1.000 de copii din toată țara, iar în urma preselecțiilor au rămas aproximativ 39 de participanți la secțiunea de interpretare, pe cele patru secțiuni de vârstă: 5-7 ani, 8-10 ani,11-13 ani, 14-17 ani. O noutate a ediției este partici-parea grupurilor vocale care vor face adevărate spectacole cu muzică, dans, actorie. În ceea ce privește secțiunea creație, 20 de piese în primă audiție vor intra în concursul de la Mamaia. 