Festival de muzică electronică în Deltă, cu UNKLE şi Shukar Collective

Festival de muzică electronică în Deltă, cu UNKLE și Shukar Collective

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Trupele UNKLE și Scratch Perverts din Marea Britanie, dar și Shukar Co-llective și Pagal din România se numără printre participanții la festivalul de muzică electronică Delta Music Fest, ce va avea loc între 30 august și 1 septembrie, la Sfântu Gheorghe, potrivit organi-zatorilor. Festivalul din Deltă va fi deschis de Shukar Collective (România), Banco de Gaia (Marea Britanie), Sofa Surfers (Austria), Gojira și Marika din România. În a doua zi va susține un show trupa care este cap de afiș al evenimentului, UNKLE, din Marea Britanie. Vor urca pe scenă și Bumpapa, The Pixels și Pagal din România. Tot pentru 31 august a fost anunțată și trupa Scratch Perverts (Marea Britanie), care a câștigat de două ori consecutiv premiul campionatului internațional de scratch-uri, DMC World. Coldcut și DJ Food (Marea Britanie), Zicu, Grant și Nemo sunt cei care vor închide evenimentul. La festivalul aflat la prima ediție sunt așteptați între 2.500 și 3.000 de oameni, după cum a declarat pentru NewsIn unul dintre organizatori, reprezentantul One Events, Tudor Marin. „Încercăm să facem un festival de muzică electronică de calitate, cu muzică de compoziție, va fi live act, oameni cu chitare pe scenă și trupe”, a spus Marin, pentru NewsIn. Biletele, ce asigură accesul la evenimentele din toate cele trei zile de festival, costă 140 lei și se găsesc în rețeaua Bilet.ro. Publicul festivalului va putea beneficia și de trei tipuri de pachete turistice pentru două persoane, cu prețuri între 490 și 1.500 de lei. Spectatorii își vor putea instala corturi (490 lei), vor putea sta la căsuțe (730 lei) sau se vor putea caza în camere duble, cu micul dejun asigurat (1.500 lei). Evenimentul va avea loc în Campingul Delfinul, de la Sfântu Gheorghe.Trupele UNKLE și Scratch Perverts din Marea Britanie, dar și Shukar Co-llective și Pagal din România se numără printre participanții la festivalul de muzică electronică Delta Music Fest, ce va avea loc între 30 august și 1 septembrie, la Sfântu Gheorghe, potrivit organi-zatorilor. Festivalul din Deltă va fi deschis de Shukar Collective (România), Banco de Gaia (Marea Britanie), Sofa Surfers (Austria), Gojira și Marika din România. În a doua zi va susține un show trupa care este cap de afiș al evenimentului, UNKLE, din Marea Britanie. Vor urca pe scenă și Bumpapa, The Pixels și Pagal din România. Tot pentru 31 august a fost anunțată și trupa Scratch Perverts (Marea Britanie), care a câștigat de două ori consecutiv premiul campionatului internațional de scratch-uri, DMC World. Coldcut și DJ Food (Marea Britanie), Zicu, Grant și Nemo sunt cei care vor închide evenimentul. La festivalul aflat la prima ediție sunt așteptați între 2.500 și 3.000 de oameni, după cum a declarat pentru NewsIn unul dintre organizatori, reprezentantul One Events, Tudor Marin. „Încercăm să facem un festival de muzică electronică de calitate, cu muzică de compoziție, va fi live act, oameni cu chitare pe scenă și trupe”, a spus Marin, pentru NewsIn. Biletele, ce asigură accesul la evenimentele din toate cele trei zile de festival, costă 140 lei și se găsesc în rețeaua Bilet.ro. Publicul festivalului va putea beneficia și de trei tipuri de pachete turistice pentru două persoane, cu prețuri între 490 și 1.500 de lei. Spectatorii își vor putea instala corturi (490 lei), vor putea sta la căsuțe (730 lei) sau se vor putea caza în camere duble, cu micul dejun asigurat (1.500 lei). Evenimentul va avea loc în Campingul Delfinul, de la Sfântu Gheorghe.