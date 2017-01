Femeile se îngraşă după nuntă, bărbaţii după divorţ

Femeile se îngrașă după nuntă, bărbații după divorț

Ştire online publicată Marţi, 19 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii au studiat siluetele a peste 10.000 de persoane și au descoperit că femeile sunt predispuse la îngrășare după ce se mărită. Ele încep să se îngrijească mai mult de soț decât de propria persoană, plus că se simt „asigurate”, nu mai trebuie să fie foarte atrăgătoare pentru a capta atenția bărbaților.Oricât ar suna de răutăcios, acestea sunt rezultatele unui studiu prezentat la întrunirea Societății de Sociologie din America, conform Daily Mail.În schimb, bărbații însurați rămân relativ în formă, asta până în ziua în care se întâmplă să divorțeze. Persoanele studiate au dat detalii despre greutatea lor de la 20 de ani până la 40 sau 50 de ani, canalizându-se în special pe cât s-au îngrășat la 2 ani după căsătorie. „În mod clar schimbările corporale diferă în funcție de sex”, spune Dmitry Tumin, de la Uni-versitatea din Ohio.Specialiștii spun că femeile au mai multe lucruri de făcut în casă decât bărbații, de aceea nu mai au timp să se întrețină. În schimb, când bărbații rămân singuri, ei se dezechilibrează, din cauza schimbării bruște, fiind predispuși la kilograme în plus. Mai mult decât atât, fiindcă nu mai are cine să „aibă grijă” de ei, încep să ducă un stil de viață nesănătos. (sursă: www.ziare.com)