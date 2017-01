În cadrul școlii de vară de la Costinești

Femeile democrate pregătesc „ofensiva de toamnă“ a partidului

Doamnele și domnișoarele cu convingeri doctrinare democrate din întreaga țară s-au adunat, ieri, la Costinești pentru a pregăti „ofensiva de toamnă“a partidului, așa cum a declarat și Emil Boc. Școala de Vară a Femeilor Democrate a debutat ieri în stațiunea Costinești, acolo unde, alături de Președintele PD, Emil Boc, și de președintele executiv, Adrian Vi-deanu, au fost prezenți la eveniment Secretarul General al partidului, Vasile Blaga, și Sulfina Barbu, membru al Biroului Permanent Național al PD. Acest proiect se va desfășura în perioada 27 august - 1 septembrie și are ca subiect principal rolul femeii în societate și în politică. Încă din prima zi, PD a ieșit în față cu piesele grele: Elena Udrea, Anca Petrescu (doamna cu „Ciocul mic! Noi suntem la putere”), Anca Boagiu și multe alte doamne și domnișoare cochete. „Criteriul de selecție este competența“ La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Sulfina Barbu, Emil Boc, Adrian Videanu și Vasile Blaga. Fostul ministru al Mediului a ținut în primul rând să mulțumească numeroaselor personalități prezente la eveniment – analiști politici, sociologi, jurnaliști – pentru ca, ulterior, să menționeze cele mai arzătoare problematici ale Organizației de Femei a Partidului Democrat și anume: implicarea femeilor democrate în politică, restructurarea clasei politice, liniile de acțiune fundamentale ale formațiunii politice în perioada următoare. Mai mult decât atât, Sulfina Barbu a adus în discuție problema alegerilor locale, centrale și euro-parlamentare. De asemenea, în cadrul deschiderii s-a vorbit despre permanenta susținere din partea partidului de care s-au bucurat femeile democrate, acestea fiind de altfel și cele care au ocupat sau ocupă și în momentul de față poziții importante în administrația locală și centrală. În acest sens, Sulfina Barbu a afirmat: „Criteriul de selecție clar și fundamental pentru susținerea femeilor în politică și în funcții de conducere este competența.”. Obiectivul principal al școlii de vară îl constituie definirea rolului femeii politician în contextul recentei aderări. Unul dintre momentele importante ale întâlnirii a fost cel al discursului lui Emil Boc, președintele partidului declarând că aceasta școală de vară marchează „deschiderea ofensivei de toamnă a PD”. Un subiect deosebit de important adus în discuție a fost acela referitor la votul uninominal, în sensul în care membrii PD susțin puternic modificarea sistemului electoral. Boc a discutat, de asemenea, despre principiul egalității de șanse și ideo-logia partidului, aceea care încurajează accederea femeilor în funcții de conducere. Președintele Exe-cutiv, Adrian Videanu, a atras atenția asupra faptului că PD a fost unicul partid care a avut în Guvern nu mai puțin de trei miniștri femei. „PD nu a confirmat încă faptul ca e un partid mare“ Insistând, ca și colegii de partid, asupra necesității imperioase de a modifica sistemul electoral, Vasile Blaga a ținut să menționeze încă o dată încrederea în candidatul femeie, în ciuda tuturor reticențelor populației. Referitor la alegerile europarlamentare, Blaga a afirmat că PD-ul trebuie să câștige detașat, acestea fiind, pe lângă domeniul sănătății și cel al învățământului, o prioritate în politica partidului pentru că, așa cum a afirmat acesta, „PD nu a confirmat încă faptul că este un partid mare.” Momentul care a urmat deschiderii oficiale a școlii de vară a reprezentat prima dezbatere a celor șase zile de program al acestui proiect, dezbatere ce l-a avut ca invitat moderator pe prof. univ. Cristian Preda. Discuția a avut drept temă Doctrina Partidului Popular European - aspirațiile sale, punctele care pot configura o identitate populară, dar și structura inedită a Grupului Popular European, singurul din cadrul Parlamentului European care are drept membri reprezentanți ai tuturor țărilor membre.Doamnele și domnișoarele cu convingeri doctrinare democrate din întreaga țară s-au adunat, ieri, la Costinești pentru a pregăti „ofensiva de toamnă“a partidului, așa cum a declarat și Emil Boc. Școala de Vară a Femeilor Democrate a debutat ieri în stațiunea Costinești, acolo unde, alături de Președintele PD, Emil Boc, și de președintele executiv, Adrian Vi-deanu, au fost prezenți la eveniment Secretarul General al partidului, Vasile Blaga, și Sulfina Barbu, membru al Biroului Permanent Național al PD. Acest proiect se va desfășura în perioada 27 august - 1 septembrie și are ca subiect principal rolul femeii în societate și în politică. Încă din prima zi, PD a ieșit în față cu piesele grele: Elena Udrea, Anca Petrescu (doamna cu „Ciocul mic! Noi suntem la putere”), Anca Boagiu și multe alte doamne și domnișoare cochete. „Criteriul de selecție este competența“ La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Sulfina Barbu, Emil Boc, Adrian Videanu și Vasile Blaga. Fostul ministru al Mediului a ținut în primul rând să mulțumească numeroaselor personalități prezente la eveniment – analiști politici, sociologi, jurnaliști – pentru ca, ulterior, să menționeze cele mai arzătoare problematici ale Organizației de Femei a Partidului Democrat și anume: implicarea femeilor democrate în politică, restructurarea clasei politice, liniile de acțiune fundamentale ale formațiunii politice în perioada următoare. Mai mult decât atât, Sulfina Barbu a adus în discuție problema alegerilor locale, centrale și euro-parlamentare. De asemenea, în cadrul deschiderii s-a vorbit despre permanenta susținere din partea partidului de care s-au bucurat femeile democrate, acestea fiind de altfel și cele care au ocupat sau ocupă și în momentul de față poziții importante în administrația locală și centrală. În acest sens, Sulfina Barbu a afirmat: „Criteriul de selecție clar și fundamental pentru susținerea femeilor în politică și în funcții de conducere este competența.”. Obiectivul principal al școlii de vară îl constituie definirea rolului femeii politician în contextul recentei aderări. Unul dintre momentele importante ale întâlnirii a fost cel al discursului lui Emil Boc, președintele partidului declarând că aceasta școală de vară marchează „deschiderea ofensivei de toamnă a PD”. Un subiect deosebit de important adus în discuție a fost acela referitor la votul uninominal, în sensul în care membrii PD susțin puternic modificarea sistemului electoral. Boc a discutat, de asemenea, despre principiul egalității de șanse și ideo-logia partidului, aceea care încurajează accederea femeilor în funcții de conducere. Președintele Exe-cutiv, Adrian Videanu, a atras atenția asupra faptului că PD a fost unicul partid care a avut în Guvern nu mai puțin de trei miniștri femei. „PD nu a confirmat încă faptul ca e un partid mare“ Insistând, ca și colegii de partid, asupra necesității imperioase de a modifica sistemul electoral, Vasile Blaga a ținut să menționeze încă o dată încrederea în candidatul femeie, în ciuda tuturor reticențelor populației. Referitor la alegerile europarlamentare, Blaga a afirmat că PD-ul trebuie să câștige detașat, acestea fiind, pe lângă domeniul sănătății și cel al învățământului, o prioritate în politica partidului pentru că, așa cum a afirmat acesta, „PD nu a confirmat încă faptul că este un partid mare.” Momentul care a urmat deschiderii oficiale a școlii de vară a reprezentat prima dezbatere a celor șase zile de program al acestui proiect, dezbatere ce l-a avut ca invitat moderator pe prof. univ. Cristian Preda. Discuția a avut drept temă Doctrina Partidului Popular European - aspirațiile sale, punctele care pot configura o identitate populară, dar și structura inedită a Grupului Popular European, singurul din cadrul Parlamentului European care are drept membri reprezentanți ai tuturor țărilor membre.