Femei în Cartea Recordurilor

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De-a lungul timpului, femeile au aratat ca pot avea rezultate bune in aceleasi domenii precum barbatii. Unde exceleaza ei, exista un loc si pentru ele. In Cartea Recordurilor exista numeroase femei cu rezultate remarcabile prin care dovedesc ca pot orice. Atat femeile, cat si barbtii se bat sa intre in Cartea Recordurilor printr-o serie de abilitati care ii fac sa fie "cei mai cei" din intreaga lume. Ei se bat pe un loc la "cel mai sexy", "cel mai gras", "cel mai puternic" sau "cel mai inalt", dar de fiecare data exista locuri pentru fiecare. Cea mai batrana femeie din lume Ar putea fi, dupa datele actuale, Nenek Turinah in varsta de 157 de ani. Femeia este din Indonezia si duce o viata linistita pe langa casa, ajutata de fiica ei de 108 ani. La categoria de cea mai batrana femeie din lume le gasim pe frantuzoaica Jeanne Calment si rusoaica Antisa Khvichava, prima apucand sa isi serbeze 121 de ani si cea de-a doua a implinit 130 de ani, varsta la care inca se simte bine, dupa ce joaca table si bea cate un pahar de vodca pe zi. Cea mai inalta femeie din lume Asiatica Yao Defen cu 2,33 metri, 200 kg. Inaltimea ametitoare se datoreaza tumorii pe care o are la glanda pituitara. Sandy Allen este o alta femeie care face parte din aceasta categorie, ea avand o inaltime de 2.32 metri. Zainab Bibi este o alta ocupanta a unui loc in Guiness Book, datorita inaltimii sale de 2,19 metri. Citeste mai departe...