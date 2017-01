Femei de care bărbaţii fug mâncând pământul

Femei de care bărbații fug mâncând pământul

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși, întâlnirile de amor n-ar trebui să însemne categorisirea femeilor, sunt unele personalități care îi fac pe bărbați să o ia la fugă. Dacă stai deoparte de aceste tipuri de femei, nu vei avea mai târziu dureri de cap:Vorbăreața: Acest tip de femeie, căreia nu-i tace gura niciodată, abia are timp să respire. Singurul lucru care pare să o preocupe are legătură cu ea. Întotdeauna are ceva de comentat indiferent de subiect și vrea să domine orice conversație.Disperata: Femeia din această categorie este fantastică, cel puțin la început, până când începe să vorbească despre căutarea unor locații de nuntă, despre câți copii vrea sau de numele câinelui familiei, chiar de la prima întâlnire. Are nevoie disperată de un bărbat așa că oricine s-ar putea afla pe lista sa, chiar și cerșetorul de la colțul blocului.Critica: Nimic din ceea ce faci tu nu este suficient de bun în ochii ei. Nimic nu pare că merge dacă nu este făcut conform standardelor sale. Acest tip de femeie are un bagaj emoțional bogat și te va transforma într-o persoană nervoa-să și acră, iar viața cu ea va fi mizerabilă.Pițipoanca: Această femeie nu poate trece nici cel mai ușor test de inteligentă, însă este doctor în știință când este vorba despre dormitor. Pentru această femeie care arăta excelent , provocarea este să nu deschidă gura.Prețioasa: Este tipul de femeie care dacă și-a rupt o unghie se așteaptă să lași totul baltă și s-o duci la salonul de manichiură. Are gusturi scumpe și se așteaptă să-i cumperi cele mai bune lucruri și s-o duci regulat în locuri de fițe.Lipicioasa: Această femeie nu poate merge nicăieri fără să fie însoțită de bărbatul ei. Va adopta interesele tale și te va suna de 20 de ori pe zi dacă nu este lângă tine.Mămoasa: Femeia din categoria această are un corp extraordinar și o personalitate minunată. Există o singură problemă: orice bărbat devine potențialul tătic al copiilor ei.Profitoarea: Are așteptări mari și te va lăsa imediat ce venitul tău a scăzut și n-o mai poți duce la cumpărături ca înainte. Femeia aceasta îți va lăsa portofelul gol, goluț.Feminista: Această femeie nu poate fi niciodată mulțumită de un bărbat și crede că bărbații sunt cauza tuturor durerilor și suferințelor din societate. (www.sfatulparintilor.ro)