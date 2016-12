Febra copilului anunţă prezenţa unei infecţii în organism

Febra copilului anunță prezența unei infecții în organism

Febra reprezintă cel mai frecvent motiv de prezentare a copilului la camera de gardă, însă părinții trebuie să înțeleagă faptul că febra în sine nu este o boală, ci este un semn că organismul luptă împotriva unei infecții. Copiii fac de obicei febră cu valori destul de ridicate, ceea ce alarmează suplimentar părinții. Febra acompaniază, în general, infecții bronho-pulmonare, din sfera ORL, gripă sau simple răceli. Se consideră că un copil are febră dacă temperatura intrarec-tală depășește 38 grade (temperatura externă este cu 0,5 grade mai mică. Febra ca atare nu este amenințătoare de viață decât dacă este persistentă și se menține tot timpul peste o valoare prag de 41 grade (valoare intrarectală). Potrivit site-ului sfatulmedicului. ro, tratamentul antipiretic adecvat trebuie să aibă ca obiective reducerea temperaturii, prevenirea (sau stoparea) deshidratării și menținerea funcțiilor vitale în parametri normali, monitorizând permanent eventuala apariție a unor probleme ce pot asocia riscuri vitale. Primul obiectiv terapeutic este asigurarea confortului copilului prin reducerea temperaturii sub 38,9 grade utilizând medicație antipiretică adecvată vârstei, îmbrăcând copilul corespunzător stării termice și supraveghind permanent temperatura acestuia. Acetaminofen și ibuprofen - inamicii temperaturii crescute Medicația antitermică potrivită unui copil este reprezentată în general de acetaminofen și ibuprofen. Aceste medicamente reduc temperatura corpului blocând mecanismele care generează febra. Potența și eficacitatea lor este asemănătoare. Părinții sunt sfătuiți să nu depășească doza maximă indicată de către producător pe ambalaj și să administreze copilului doar medicamente speciale pentru uz pediatric. În general, dozele maxime admise se calculează în funcție de greutatea copilului și nu în funcție de vârstă. Totuși, unii producători de acetaminofen tind să raporteze doza la vârstă, pentru a veni în ajutorul părinților. Este important de precizat că specialiștii nu recomandă părinților să administreze acetaminofen unui copil cu vârsta sub doi ani fără ca acesta să fi fost în prealabil consultat de către un medic. După ce febra a încetat, părinții sunt sfătuiți să continue să administreze tratamentul antipiretic încă 24 de ore (la intervalul orar precizat în prospectul medicamentului), altfel existând riscul de recurență a febrei. Aspirina - interzisă copiilor Pediatrii contraindică utilizarea aspirinei (acidului acetilsalicilic) în tratamentul febrei la copil. Aceasta are efecte adverse grave, cum ar fi hemoragii gastro-intestinale, ul-cere digestive și, cel mai important, poate determina apariția sindromului Reye, care poate favoriza instalarea insuficienței hepatice. De asemenea, ibuprofenul nu este recomandat copiilor deshidratați sau care vomită des și este un medicament ce trebuie utilizat cu precauție în combaterea febrei din varicelă. Îmbăierea scade febra O altă metodă practică de a scă-dea temperatura este îmbăierea copilului în apă caldă: acesta este pus într-o cadă cu doar câțiva centimetri de apă caldă, iar părintele îi umezește pielea de pe corp, mâini și picioare cu un burete. Nu apa în sine este cea care scade temperatura, ci procesul de evaporare a acesteia de pe suprafața tegumentului (deci, copilul nu trebuie acoperit cu prosoape umede și nici nu trebuie îmbrăcat imediat ce iese din cadă). Specialiștii recomandă ca nivelul apei să nu depășească 6-10 cm, iar temperatura să fie între 30-32 de grade (aceasta poate fi determinată folosind un termometru de baie sau simplu, cu încheietura mâinii - apa ar trebui să fie doar ușor călduță). Dacă apa este rece, copilul va începe să tremure, acest lucru crescându-i și mai mult temperatura. În general, prin această metodă se coboară temperatura în aproximativ 30-45 de minute, dacă este vorba de febră necomplicată, cu valori medii, până în 39 de grade. Contrar părerii generale, specialiștii insistă ca părinții să nu frece tegumentele copiilor, mai ales ale celor mici, cu alcool sanitar și nici să combine apa în care vor îmbăia copilul cu acesta - alcoolul poate fi inhalat sau absorbit transcutanat și poate avea efecte sistemice toxice grave, culminând chiar cu instalarea comei.