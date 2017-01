Fără taxă de intrare la Festivalul Stufstock

Ştire online publicată Luni, 24 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de a VII-a ediție a festivalului Stufstock va avea loc la Vama Veche, în zilele de 3, 4 și 5 septembrie, aducând, anul acesta, doar formații românești, a declarat organiza-torul evenimentului, Valentino Rudolf. „Stufstock de anul acesta este făcut puțin pe fugă, pentru că am stat ceva în expectativă în ceea ce privește finanțarea. Sperăm să iasă la nivelul celui de anul trecut. Este un an care va aduce pe scenă doar formații românești, motivul principal fiind, evident, faptul că finanțarea a fost găsită târziu și era foarte greu să mai putem contacta formații de afară, iar în plus, anul acesta, intrarea va fi liberă. Ne vom muta la loc pe plajă, chiar mai pe plajă ca până acum”, a precizat organizatorul festivalului, citat de Agerpres. Festivalul se va deschide pe 3 septembrie cu un concert aparte, o colaborare specială între Golden Stufstock și Mike Godoroja & Blue Spirit. Este vorba de proiectul „Balkanic Zeppelin”, care îi va avea ca invitați pe Marius Mihalache, Corneliu Stroe, alături de Dan Iliescu de la Timpuri Noi, Cezar Popescu de la Vița de Vie și grupul de muzică veche românească „Trei parale”. Plecând de la celebrul album Page/Plant, „No Quarter”, și trecând prin esența de blues a anumitor piese din catalogul de aur al grupului Led Zeppelin, proiectul „Balkanic Zeppelin” va prezenta o variantă extrem de etno electrică a experienței pe care au avut-o împreună. Pe aceeași scenă cu Balkanic Zeppelin, în deschidere, va urca The Others, una dintre trupele care au debutat la Stufstock în 2007. Seara de 4 septembrie va fi deschisă de un concert extraordinar susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică, împreună cu Stelu Enache și Fanfara 10 prăjini. Târziu în noapte, Mircea Baniciu și Josef Kappl, susținuți de Vlad Cnejevici (clape, voce), Teo Boar (chitară electrică și acustică) și Cristi Iorga (tobe), vor cânta pentru vamaioții de pe plaja Golden Stufstock. Pe scena Golden Stufstock vor mai cânta Rain District, Trooper, Snails, Celelalte Cuvinte, Luna Amară, Deka Dens (4 septembrie), dar și Phenomenon, Les Elephants Bizares, ZOB, Kumm, EMIL, Timpuri Noi, Urma, Zdob și Zdub, The Amsterdams, Dj Sile (5 septembrie). Pe scena secundară, de la Goblin & Gulag, vor urca artiștii de la Blood Print, EVO, Highlight Henosis, Alternativ Quartet, Tep Zepi, Godmode (4 septembrie), precum și cei de la Propaganda, Hush, Nuage, Relative, The Mushroom Story și L’orchestre Roche (5 septembrie). Organizatorii au precizat că fiecare formație invitată va avea la dispoziție 45 de minute să-și încânte fanii. Rudolf Valentino a precizat că s-a decis ca scena principală să fie din nou pe plajă, revenind astfel la farmecul vechilor ediții, însă locul de desfășurare va fi, totuși, îngrădit. Stufstock 7 va aduce pe cele două scene amenajate cele mai bune trupe românești de muzică rock ale momentului, care au susținut concerte extraordinare și în edițiile anterioare ale festivalului. Pe scena secundară, plasată la Goblins & Gulag, vor concerta trupe tinere care nu au mai apărut până acum la STUFSTOCK, dar și trupe care au mai cântat la edițiile anterioare pe scena de tinere talente. Primul festival Stufstock a strâns pe plaja din Vama Veche, în anul 2003, peste 15.000 de persoane, devenind unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică rock din sud-estul Europei. Anul trecut, la Stufstock 6, au cântat 50 de trupe, pe două scene, în fața a 8.000 de oameni. Printre trupele străine participante la ultimele trei ediții, se numără Cradle of Filth, Toy Dolls, The Dandy Warhols, Defunkt, Kultur Shock, Air Traffic, Farfarello, dEUS, Apocalyptica.