Facebook renunţă la o setare esenţială. Vezi ce se schimbă

Facebook renunță la o setare esențială. Vezi ce se schimbă

Ştire online publicată Vineri, 11 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Facebook, cea mai mare rețea socială din lume cu peste un miliard de utilizatori, va efectua în perioada următoare o modificare importantă în setările de confidențialitate.Facebook a anunțat că setarea de confidențialitate denumită "Who can look up your Timeline by name?/ Cine poate vizualiza Timeline-ul tău" după nume va fi eliminată în curând.Această setare permitea altor utilizatori să îți găsească Timeline-ul căutând după numele tău. Setarea nu mai este atât de utilă pe cât era la început, iar în prezent există metode mai bune pentru a-ți seta contul, spun cei de la Facebook. Această opțiune a fost eliminată la utilizatorii care nu o foloseau încă din luna decembrie a anului trecut, iar acum cei care încă o au sunt anunțați de Facebook că nu va mai fi de actualitate, scrie capital.ro.