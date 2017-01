Exploratorii adâncurilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Termenul de scuba diving se folosește pentru a defini activitățile de scufundare sub apă, unele la mare adâncime, folosind aparate speciale de respirație sub apă. Scafandrul (diver-ul) este echipat cu un costum special, cu labe de scafandru și cu aparatul cu tuburi de oxigen pentru respirația sub apă. România oferă multe locații pentru scufundări, precum epavele din Marea Neagră, biserica de sub apa din lacul Beliș, scufundări în peștera Isverna, lacul vulcanic Sfânta Ana, scufundări sub gheață, etc. Scufundările cu echipament special nu se pot face fără o pregătire prealabilă, la un centru specializat. Cel mai scurt curs poate dura trei ore și jumătate și costă în jur de 30 de euro. O scufundare pentru posesorii de brevet de scufundări costă în jur de 15 euro. Diving în Lacul Sfânta Ana Singurul lac de origine vulcanică din România și din Europa, Sf. Ana este situat în lanțul vulcanic al Carpaților Orientali, în craterul Puciosul. Se află la o altitudine de 946 metri. Forma lacului este asemănătoare unei palete de pictor. Apa, aproape distilată, este extrem de curată. Lacul este considerat cel mai curat din lume, dar, din lipsa sărurilor minerale, apa nu este potabilă. Week-end la Biserica scufundată de la Beliș În anii ’60, casele din satul Beliș au fost strămutate pe deal, deoarece pe vechea vatră urma să se construiască barajul hidrografic Beliș. Singura care nu a fost mutată a fost biserica satului, inundată de ape. Astăzi, în verile secetoase, ies de sub ape ruinele acestei biserici, o grandioasă construcție de secol 14. Din cauza gradului de dificultate ridicat, scufundările la Beliș sunt destinate scafandrilor avansați. Scuba diving în lacurile montane din Gorj Activitățile de scufundare se desfășoară în lacuri din zona montană și submontană a județului Gorj, la adâncimi de până la 40 metri. Activitatea este ideală pentru inițiere. Scuba diving în lacul Snagov Există un centru de Scuba Diving ai cărui instructori sunt familiarizați cu lacul Snagov și pot organiza scufundări în anumite zone și puncte ale lacului (mai puțin tulburate de valurile șalupelor) și în anumite momente ale anului (când apa este suficient de limpede - în special, primăvara și toamna târziu).Termenul de scuba diving se folosește pentru a defini activitățile de scufundare sub apă, unele la mare adâncime, folosind aparate speciale de respirație sub apă. Scafandrul (diver-ul) este echipat cu un costum special, cu labe de scafandru și cu aparatul cu tuburi de oxigen pentru respirația sub apă. România oferă multe locații pentru scufundări, precum epavele din Marea Neagră, biserica de sub apa din lacul Beliș, scufundări în peștera Isverna, lacul vulcanic Sfânta Ana, scufundări sub gheață, etc. Scufundările cu echipament special nu se pot face fără o pregătire prealabilă, la un centru specializat. Cel mai scurt curs poate dura trei ore și jumătate și costă în jur de 30 de euro. O scufundare pentru posesorii de brevet de scufundări costă în jur de 15 euro. Diving în Lacul Sfânta Ana Singurul lac de origine vulcanică din România și din Europa, Sf. Ana este situat în lanțul vulcanic al Carpaților Orientali, în craterul Puciosul. Se află la o altitudine de 946 metri. Forma lacului este asemănătoare unei palete de pictor. Apa, aproape distilată, este extrem de curată. Lacul este considerat cel mai curat din lume, dar, din lipsa sărurilor minerale, apa nu este potabilă. Week-end la Biserica scufundată de la Beliș În anii ’60, casele din satul Beliș au fost strămutate pe deal, deoarece pe vechea vatră urma să se construiască barajul hidrografic Beliș. Singura care nu a fost mutată a fost biserica satului, inundată de ape. Astăzi, în verile secetoase, ies de sub ape ruinele acestei biserici, o grandioasă construcție de secol 14. Din cauza gradului de dificultate ridicat, scufundările la Beliș sunt destinate scafandrilor avansați. Scuba diving în lacurile montane din Gorj Activitățile de scufundare se desfășoară în lacuri din zona montană și submontană a județului Gorj, la adâncimi de până la 40 metri. Activitatea este ideală pentru inițiere. Scuba diving în lacul Snagov Există un centru de Scuba Diving ai cărui instructori sunt familiarizați cu lacul Snagov și pot organiza scufundări în anumite zone și puncte ale lacului (mai puțin tulburate de valurile șalupelor) și în anumite momente ale anului (când apa este suficient de limpede - în special, primăvara și toamna târziu).