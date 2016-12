Examenul „poate-poate” şi permisul „de Argeş”

Examenul „poate-poate” și permisul „de Argeș”

La 9:37, polițistul postează un gadget pe holul de la Tenis Club Idu. „Când vă vedeți numărul aici, veniți în grup de zece. Opriți telefoanele din rețea, vă așezați la zid, în ordinea numerelor de pe dosar!”, anunță cu un ton constant, semn că nu e prima dată când ține acest discurs. Pe dosarul meu a fost trecut numărul 67, primul și ultimul. Colegii mei de serie (61 - 70) abia dacă mai am un loc liber pe dosar, de atâtea numere tăiate. Numărul 68 se „laudă” că este pentru a opta oară la examenul teoretic. „Da’ învață, în aia mă-sii!”, îmi vine să îi zic. Fata cu numărul 65 tremură din toate încheieturile. Se leagănă nervos, înainte și înapoi, de zici că urcă la tăiere. Și ea are vreo cinci-șase examene picate. Culmea, îmi povestește, prima dată a luat sala, dar a picat orașul. După care nu a mai reușit să ia sala. Din cei 60 care au intrat înaintea mea, cel mult zece au ieșit veseli. În rest, praf și pulbere. În prezent, doi din zece cursanți iau examenul. Ce-ar trebui făcut? Păi este simplu. Faci taxa de examen mult mai mare. 5 lei prima dată. 100 lei a doua oară. 200 lei a treia oară. 400 lei a patra oară. 1.500 lei și o bătaie a șasea oară. Și nu mai vin nicio piți și niciun Gigi cu japca la examen, pe principiul „poate-poate”. Și, ca să eviți situațiile stupide în care pici orașul și ești obligat să dai iar sala, propun să adoptăm tehnica germană. Dacă iei sala, primești un permis provizoriu, de 12 luni, timp în care n-ai voie să conduci decât însoțit. De-abia după un an vii să dai proba practică și atunci polițistul poate să aibă pretenții de la tine. După 30 de ore de condus prin Constanța, în timp ce te înjură taximetriștii și șoferii de autobuz, în timp ce toți cocalarii îți taie fața iar pietonii zboară din toate direcțiile, să faci o parcare laterală din prima e deja un feat of strength. La noi ar trebui să pici orașul dacă: 1. nu știi să claxonezi când idioții ies din parcare fără să semnalizeze, 2. intri ca idiotul în sensul giratoriu, 3. accelerezi la STOP, 4. dacă e clar că, lăsat singur, te-ai înfige în primul stâlp. Punct Nu sunt noutăți pentru nimeni, însă faptul că permisele se obțin în continuare „ca-n Argeș” și că 39 de polițiști de la rutieră sunt săltați pentru corupție e semn că mecanismul de direcție al sistemului este stricat. Cu o taxă de examinare mai mare, s-ar rezolva două probleme grave: oamenii ar veni pregătiți la examen și vom avea șoferi mai buni și s-ar putea strânge fonduri pentru un poligon de doamne-ajută, în care să poți să înveți cum trebuie parcări, viraje, frâne și porniri de pe loc.