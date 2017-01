Evreii vor sărbători, în week-end, Anul Nou

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La sfârșitul acestei săptămâni, evreii vor sărbători și ei Anul Nou. Sâmbătă, 19 septembrie, și duminică, 20 septembrie, evreii vor celebra trecerea în anul 5770. Rosh Hashana, cum este cunos-cută sărbătoarea Anului Nou Evreiesc, se sărbătorește în data de 1 Tișri și este un moment de reevaluare a vieții, atât din punct de vedere etic cât și religios, de rugăciune către Dumnezeu pentru iertarea faptelor rele din trecut și de determinare a schimbării în bine, în Anul Nou care abia începe. Anul Nou se sărbătorește într-un spirit de optimism. Se mănâncă mere și miere care simbolizează dorințele pentru un an nou bun și dulce. Cele 100 de sunete impresionante produse de suflatul dintr-un corn de berbec (numit șofar) în fiecare din cele 2 zile de An Nou sunt destinate să „trezească” poporul - în mod simbolic - pentru reflectare la ceea ce s-a făcut, pentru o schimbare a celor rele și o determinare de a deveni mai buni; șofarul prevestește Ziua Judecății. Primele 10 zile din Noul An Evreiesc sunt de intensă trăire religioasă, care culminează cu Ziua Răscumpărării (Yom Kippur). Potrivit tradiției, dacă de Anul Nou se hotărăște soarta, de Ziua Răscumpărării se definitivează sentința omului. Un obicei de Anul Nou este când Evreii merg la o apă și își aruncă în mod simbolic păcatele. Anul Nou marchează crearea lumii - este momentul când a fost creat primul om: Adam, socotit a fi fost în 7 Octombrie 3761 î.C. Sărbătoarea constă din multe practici care sunt menite să îndrepte oamenii către o dare de seamă pentru trecut și către planuri pentru viitor, precum și pentru întoarcerea la Dumnezeu. Zilele în sine sunt pline de rugăciuni dedicate recunoașterii lui Dumnezeu ca rege și judecător, pentru că numai cu această recunoaștere se poate începe căința. O altă imagine prevalentă este aceea a lui Dumnezeu care stă în fața unei cărți a vieții și a unei cărți a morții în care înscrie numele oamenilor. Un salut obișnuit al evreilor în această perioadă este „Să ai un an bun!” Sărbătoarea primei zile din Anul Nou Evreiesc începe în Ajun. (Calendarul Intercultural realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României Departamentul pentru Relații Interetnice și implementat de către Institutul Intercultural Timișoara)