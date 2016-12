Evenimentele ce au ţinut în priză turiştii

Litoral 2011

Evenimentele ce au ținut în priză turiștii

Ştire online publicată Miercuri, 31 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

A mai trecut o vară… Și acest sezon estival poate fi considerat unul mai mult decât reușit dacă turiștii au plecat acasăcu amintirea câtorva zile frumoase, relaxante ori nu, în funcție de preferințe. Iar pentru cei care nu au ținut neapărat să respecteși în concediu programul de somn, evenimente au fost din plin, marea majoritate destul de reușite. Organizatorii s-au străduit astfel să atragă, și nu doar pentru anul acesta, ci și pe viitor, cât mai mulți turiști.Sudul litoralului nu a dormitÎn perioada 10 iulie - 31 august, Jupiterul a fost gazda „Maratonului teatrelor”, eveniment în cadrul căruia au avut loc aproape 40 de specta-cole. Pe litoral au ajuns actorii câtorva dintre cele mai prestigioase teatre din București, cum ar fi Teatrul Mic, Teatrul Nottara, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon și Teatrul Masca. Nu au lipsit nici concertele. Pe listă s-au numărat, printre alții, Tudor Gheorghe, Compact sau Direcția 5.De asemenea, și „Ofensiva Sudului“, un eveniment pregătit pentru toți turiștii din stațiunile aferente localității Mangalia, și nu numai, a scos din amorțeală partea aceasta a litoralului. Este vorba despre o caravană cu care alegorice, trăsuri, majorete, fanfară militară, un traseu plin de voie bună (Olimp - Neptun - Jupiter - Cap Aurora - Venus), încheiat cu petreceri în aer liber.Festivalul Mangalia, șase seri de spectacolCea de-a doua ediție a Festivalului Mangalia, ce s-a desfășurat în perioada 10 - 15 august, plus încă o seară surpriză cu Ștefan Bănică, a fost un alt eveniment important al verii.Zeci de mii de turiști și mangalioți au luat cu asalt Portul Turistic, acolo unde au urcat pe scena plutitoare, printre alții, și: Bogdan Alin Ota, Mi-hai Trăistariu, Nico, Rallsa, Antonia, Gheorghe Gheorghiu, Luminița Anghel (recital), DJ Project, Fly Project, Deepside Deejays, Fragma (recital), Claudia Pavel, Proconsul, Aurelian Temișan, Raoul, Mirabela Dauer, Ovidiu Komornyik, Angela Similea, Ozana Barabancea, Jan Keizer & Anny Schilder (BZN - recital), Adrian Enache, Valentin Dinu, Amadeus, Alexandra Ungu-reanu & Crush, Vlad Miriță, Direc-ția 5 (recital), Dan Bălan, Pepe, Antonia, Anda Adam sau Iris (recital). Nu puteau lipsi nici muzica și dansul popular. Printre cei care au urcat pe scenă la Mangalia, s-au numărat Ansamblul „Doina Gorjului”, Cristian Pomohaci, Aneta Stan, Ștefania Rareș, Alin Trocan, Elena Jurjescu și mulți alții.Pe 16 august, turiștii au avut parte de o altă surpriză: un show Ștefan Bănică.O vară plinăÎn perioada 5 -7 august, a avut loc, în Mamaia, Fashion TV Summer Festival, iar pe 15 august, atât la Constanța (în fața Comandamentului Flotei), cât și la Mangalia, a fost sărbătorită Ziua Marinei Române.Să nu uităm nici de zilele orașului Năvodari și de cele ale Techirghiolului, care, de asemenea, au atras numeroși turiști.Serbările Timișoreana, Ursus Evolution sau finala Stella Artois World Draught Masters (care a avut loc în Mamaia) au fost alte evenimente organizate cu succes pe litoral. La primele două, au participat mii de turiști și constănțeni. De exemplu, în cadrul Serbărilor Timișoreana, au urcat pe scenă Vița de Vie și Cargo, Vunk și Holograf, Zero și Direcția 5. De altfel, trupele mari, cu ani mulți de experiență, așa cum este cazul unora dintre cele enumerate mai sus, la care se adaugă legendara trupă Iris, dar și alte nume mari ale scenei muzicale românești au fost prezente în cadrul a numeroase eve-nimente de pe litoral.Și Festivalul Stufstock din Vama Veche, dar și Liberty Parade (de pe plaja dintre Venus și Saturn), poate evenimentul cu cea mai mare greutate, la care au participat peste 60.000 de turiști, au fost, la fel ca și în anii precedenți, cap de afiș în preferințele turiștilor.Pe lângă acestea, merită mențio-nată și ediția din acest an a Sunwaves Festival, de la Năvodari, dar și Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, ce a avut loc, pe acest sfârșit de lună, la Teatrul de Vară Soveja.Acestea sunt însă doar o parte a evenimentelor ce au avut loc vara aceasta pe litoral. Lista este mult mai lungă. Cluburile din Mamaia au adus pe litoral majoritatea artiștilor care se regăsesc în topurile românești la această oră, iar muzeele constănțe-ne au organizat diverse evenimente prin care să atragă vizitatorii.