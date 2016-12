Evenimente pe litoral

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Friends & Co. Bar Pe 15 august e ziua lor, a marinarilor. În această zi, corabia nebunilor acostează din nou la Friends & Co. Bar. Dacă vii costumat în marinar, pirat sau sirenă, primești un rom din partea casei. Petrecerea începe după ora 21.00. Ibiza Summer Club Puya revine pe litoral pentru un nou concert incendiar la malul mării, de data aceasta în Ibiza Summer Club, sâmbătă, 14 august. „VIP”, „Undeva în Balcani”, „O viață nouă” sunt doar câteva dintre piesele pe care Puya la va interpreta în cadrul concertului de sâmbătă seara. Informații suplimentare la 0730.455.088 și 0762.147.061. Terasa IpaNera Trupa El Negro va susține un concert live la terasa IpaNera din Mamaia sâmbătă, 14 august. Formația El Negro a luat ființă în 1999, în pre-zent fiind compusă din Bogdan Negroiu (voce și chitară), Radu Niculescu (bass), Alexandru Borsan (clape), Bogdan Sandu (chitară), Daniel Olteanu, Sofian Miron (saxofon) și Sebastian Serafimovici (trompetă), iar „Antipanica” este numele celui mai recent album. Cafe del Mar Succesul primei prezentări de costume de baie a lui Cătălin Botezatu pe plaja Cafe del Mar din Mamaia are ca efect un nou eveniment de proporții marca G.H.Mumm ce va avea loc sâmbătă, 14 august, sub numele „Think Pink-Champagne Party”. Alături de acrobații și numere de circ autentic prezentate de Bellucci Circ, împreună cu un concert live susținut de Antonio Fabrizi, Cătălin Botezatu aduce la mare colecția de costume de baie creație personală marca G.H.Mumm. Rezervări la 0735.102.010 sau 0724.689.438. Club The Stage Vama Veche Formația Travka va susține un concert sâmbătă, 14 august, la Club The Stage din Vama Veche. Trupa Travka este compusă din George Gadei - voce, Alexei Turcan - chitară, Misha Gâlcă - chitară, Mizdan - bass și Cristi Chirodea – tobe, și are la activ două albume intitulate „Corabia nebunilor” și „Vreau să simt Praga”. Pentru rezervări puteți suna la 0746.049.458. Baza Sportiva Vama Veche Trupa Niște Băieți va concerta sâmbătă, 14 august, de la ora 22.00, la Baza Sportivă din Vama Veche. Niște Băieți este o formație punk-rock și este compusă din Barbu Niculae, Gabi Georgescu, Eugen Imecs și Albert Miheițeanu. Terasa Hand Vama Veche Terasa Hand din Vama Veche este gazda concertului „Metal în Vamă” duminică, 15 august. Pe scenă vor urca următoarele formații: Deadeye Dick, Deliver The God, Code Red, Psychogod și White Walls. Concertul începe la ora 21.00, iar prețul unui bilet este de 10 lei.