Europenii au cumpărat cu 7,8% mai puţine maşini, în 2008

Europenii au cumpărat cu 7,8% mai puține mașini, în 2008

Vânzările de mașini noi în Europa au scăzut cu 7,8% în 2008, cea mai mare scădere din ultimii 15 ani, informează Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În decembrie 2008, vânzările au scăzut cu 17,8%, față de perioada similară din 2007, în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. La nivelul întregului an, au fost înregistrate doar 14,7 milioane mașini noi, potrivit datelor ACEA. Niciun producător nu a fost ferit de criză, cei mai mulți înregistrând scăderi considerabile ale vânzărilor. Volks-wagen a afișat o scădere de 4,4%, Renault de 6,9%, Peugeot & Citroen de 9,1% iar Fiat de 5,5%. De cealaltă parte a Atlanticului, „in ze US of A”, General Motors a anunțat vânzări mai mici cu 13,9%. Singurii care au dus-o mai rău decât GM au fost cei de la Chrysler, care s-au confruntat cu o scădere de 22,5%, în 2008. Mai „bine” au stat cei de la Ford (minus 5,2%).