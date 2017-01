Euforia Eforiei

Năvodariul s-a ambiționat să organizeze FESTOP, Constanța are Ziua Marinei, Mangalia continuă tradiția Callatisului. De ce n-ar avea și Eforie o sărbătoare care s-o identifice vara, pe litoral? Așadar, în perioada 10-15 august, Primăria localității a pregătit un program special care include concerte, spectacole artistice cu momente umoristice și muzică populară, acțiuni ce se vor desfășura sub genericul Zilele Eforie. Seria manifestărilor va fi deschisă vineri, 10 august, de Direcția 5, pe scena mobilă de pe faleza Eforie Sud, și va continua sâmbătă cu o seară de folclor. Pe 12 august, la Teatrul de Vară din Eforie Nord va concerta live trupa Iris, iar pe 13 august se va desfășura, tot la Eforie Nord, Festivalul minorităților. Seara va fi încheiată de Dan Helciug cu Spitalul de urgență. În ultima seară a festivităților, pe o scenă amplasată în miniportul de la Belona, se va urca Loredana.