Este posibil. Captură foto 3D de la un kilometru distanţă!

Este posibil. Captură foto 3D de la un kilometru distanță!

Ştire online publicată Luni, 15 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O echipă de cercetători din Edinburgh a anunțat dezvoltarea unei camere capabile să captureze imagini tridimensionale de înaltă rezoluție de la distanțe de până la un kilometru cu o precizie impresionantă de un milimetru.Sistemul se bazează pe binecunoscuta metodă de măsurare a timpului necesar parcurgerii distanței dintre emițător și țintă în ambele sensuri de către o undă, tehnica fiind folosită de echipamentele precum instalațiile radar sau sistemele de navigație autonomă pentru vehicule și roboți. Bazate pe unde sonore sau luminoase, acestea au însă rezoluții scăzute și funcționează doar la distanțe mici. Cercetătorii din cadrul universității Heriott-Watt au reușit îmbunătățirea semnificativă a calității capturii prin utilizarea unor impulsuri laser și a super-conductorilor.Cum funcționeazăSistemul folosește impulsurile rapide emise de un laser infraroșu de putere scăzută pentru a baleia mediul înconjurător, măsurând timpul necesar întoarcerii fotonilor reflectați de diversele obstacole apărute în cadru. Cei mai mulți dintre acești fotoni vor fi dispersați în alte direcții și vor fi pierduți, însă, pentru super-conductorii din care sunt fabricați senzorii de captură, chiar și un unic foton capturat la fiecare 10 impulsuri este suficient pentru compunerea unei imagini. Măsurarea precisă a timpului de întoarcere a acestor fotoni permite obținerea unui nivel al adâncimii cadrului care coboară până la un milimetru, rezultatul fiind un model 3D cu o acuratețe suficient de mare pentru a permite identificarea, chiar și în cazul în care acesta este as- cuns de vegetație.La zero gradeÎn prezent, camera 3D poate analiza doar obiecte statice, însă adaptări ale sistemului de procesare a datelor capturate va permite și măsurarea vitezelor sau direcțiilor de deplasare. Sistemul are unele deficiențe, cum ar fi faptul că pielea umană sau alte suprafețe similare nu reflectă suficienți fotoni pentru a putea fi scanate, însă acesta este în schimb imun la interferențele luminii solare și nu afectează privirea. În afara scanării obiectelor, cercetătorii afirmă că sistemul lor va putea fi folosit pentru analiza vegetației, supravegherea deplasării suprafețelor de pământ și, prin schimbarea lungimii actuale de undă, și pentru cartografierea precisă a adâncurilor mărilor. Deoarece super-conductorii funcționează doar la temperaturi apropiate de zero absolut, sistemul nu va fi unul ușor de transportat și întreținut.