Elisabeta Lipă şi Damian Drăghici, o femeie şi un rom, ambasadorii României

„Anul European al Egalității Șanselor“

Elisabeta Lipă și Damian Drăghici, o femeie și un rom, ambasadorii României

Ieri, a debutat la Eforie Nord, „Săptămâna Diversității”. Organizatorul principal al acțiunilor care se vor derula pe parcursul acestei săptămâni sub această deviză este Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). „Săptămâna Diversității” face parte dintr-un program amplu care se va derula pe parcursul întregului an 2007, an declarat de Comisia Europeană „Anul European al Egalității Șanselor“. Scopul campaniei este creșterea gradului de conștientizare și informare a opiniei publice cu privire la importanța respectării dreptului la nediscriminare și la egalitate de șanse pentru toți. Campania se adresează deopotrivă publicului care deși are cunoștințe despre existența discriminării, nu se confruntă prea des cu astfel de cazuri, în viața de zi cu zi, dar și acelora care, voit sau nu, sunt discriminați sau discriminează. „Sunt mândru că sunt țigan“ Sosit special la Eforie pentru a lua parte la inaugurarea „Săptămânii Diversității”, președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu a declarat: „Aș fi foarte fericit ca vreodată să candideze și o femeie cu șanse și cu idei democratice la Președinția României, iar soțul ei să aibă curajul să meargă în emisiuni televizate alături de soțiile celorlalți candidați și să spună cum își susține el soția. Atunci, probabil că nu o să mai avem nevoie de săptămâna aceasta sau să încercăm să o ținem în altă țară ca să îi învățăm pe ceilalți ce au de făcut”. Președintele Camerei Deputaților a făcut trimitere în cuvântul său la exemplul fostului președinte al SUA, Bill Clinton, prezent în emisiunile televizate pentru a-și susține soția în cursa prezidențială. Olteanu a ținut să treacă peste „diversele responsabilități pe care Parlamentul României le are în ceea ce privește reglementarea legislativă a egalității de șanse”, subliniind că „elementul important al egalității de șanse nu stă în lege ci în conștiința noastră”. Ambasadorii României pentru „Anul European al Egalității de Șanse“ au fost desemnați canotoarea Elisabeta Lipă și artistul Damian Drăghici. „Ce se poate asocia mai bine cu fairplay-ul dacă nu sportul, artisticul și competiția”, a declarat Claudia Vlaș, președinte ANES, în cuvântul de prezentare a invitaților. În doar câteva cuvinte, Damian Drăghici a spart barierele, fie ele chiar și imaginare, existente între „noi și voi”. „Sunt mândru că sunt țigan”, a declarat Drăghici care, în câteva minute, a făcut o incursiune în experiența lui de „gipsy” în State și a evocat cele mai importante momente care l-au făcut să simtă acest sentiment. Drăghici este astăzi un țigan care a reușit și care își promovează și totodată luptă împotriva discriminării, de orice fel ar fi ea. Programul manifestărilor Săptămâna diversă a debutat, la Eforie, cu ziua minorităților etnice. În holul Hotelului Europa grecii, turcii, tătarii, rușii - lipoveni, sârbii și ungurii au expus, ieri după - amiază, costume și obiecte tradiționale, iar ziua s-a încheiat cu un spectacol interetnic la care au participat ansambluri ale minorităților participante. În zilele următoare, în program sunt prevăzute activități cultural - sportive, competiții dedicate combaterii stereotipurilor de gen și celor legate de vârstă. Acțiunile se vor desfășura pe plaja din Eforie Nord, astăzi și mânie. Joi, organizatorii au programat activități dedicate persoanelor cu diza-bilități locomotorii, vineri se vor dezbate problemele cu care se confruntă comunitatea „gay” din România iar ziua de sâmbătă este dedicată toleranței și diversității prin religie. Anul european al egalității de șanse pentru toți se sărbătorește în întreaga Europă, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene cât și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. După „Săptămâna Diversității“, la sfârșitul lunii septembrie se va desfășura „Crosul Diversității”. De asemenea, vor avea loc seminarii și conferințe pe probleme de combatere a discriminării, iar în planul cercetării, se lucrează la studii privind discriminarea multiplă în România și la o cercetare etnografică privind aceeași discriminare multiplă.Ieri, a debutat la Eforie Nord, „Săptămâna Diversității”. 