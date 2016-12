Elevii români, experţi şi în data modelling, nu doar în top modelling

Elevii români, experți și în data modelling, nu doar în top modelling

Echipele de elevi din România și China au ocupat locuri de top în cadrul concursului internațional de proiecte de data modelling al Academiei Oracle, anunță Agora.ro. Concursul, deschis elevilor din instituțiile Academiei Oracle din întreaga lume, a invitat echipele să dezvolte modele de date care abordează provocări reale de business. Elevii au fost provocați să creeze o bază de date care să urmărească date oceanografice în sprijinul opera-țiunilor cotidiene de business. O echipă internațională de experți voluntari din industrie și educație a evaluat fiecare proiect înregistrat în termeni de excelență în afaceri, tehnică și comunicații. Pentru cel de-al cincilea an consecutiv, școlile din România au obținut primele două premii, în timp ce China a ocupat poziția a treia. Proiectele câștigătoare sunt: Locul I - Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” (profesor: Monica Grădinescu), Locul II - Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” (profesor: Corina Ciobanu) și Locul III: Institutul de Tehnologia Informației Shenzhen (profesor: Yunfan Lu). Alte două echipe de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” au obținut mențiuni. „Academia Oracle are deosebita plăcere de a recunoaște rezultatele remarcabile obținute de echipa Colegiului Național de Informatică «Tudor Vianu» din România”, a declarat Brad Saffer, vicepre-ședinte, Corporate Citizenship Oracle. „Îi aplaudăm pe acești elevi dedicați și inovatori, care i-au de-vansat într-o competiție strânsă pe colegii lor din întreaga lume, făcând dovada abilităților de business și tehnologie necesare pentru a avea succes pe piața secolului XXI“. „În cadrul proiectului nostru, am analizat și dezbătut fiecare idee. Am muncit din greu pentru a da tot ce am avut mai bun și suntem onorați că am primit acest premiu. Mulțumim Oracle pentru această oportunitate și așteptăm cu nerăbdare și alte competiții în viitor“, a declarat Monica Grădinescu, profesorul echipei câștigătoare a premiului I de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu“.