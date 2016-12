Elevii Şcolii „Negip Hagi Fazâl“ şi-au întâmpinat oaspeţii pe ritmuri tătăreşti

La ceas aniversar (galerie foto)

Elevii Școlii „Negip Hagi Fazâl“ și-au întâmpinat oaspeții pe ritmuri tătărești

De trei ani, Școala cu clasele I - VIII din satul constănețan Tătaru (comuna Comana) poartă numele unui fost fiu al satului, Negip Hagi Fazâl. Tot de trei ani, ziua de naștere a poetului și eroului tătar este marcată cu mare fast de elevii acestei unități de învățământ. Elevii și cadrele didactice de la Școala „Negip Hagi Fazâl” au sărbătorit la sfârșitul săptămânii trecute trei ani de când instituția de învățământ poartă numele eroului tătar și împlinirea a 104 ani de la nașterea acestuia. „Ostilitățile” artistice s-au desfășurat de această dată la Căminul Cultural din sat, micii artiștii având un public numeros format din colegi, părinți, cadre didactice, dar și numeroși oaspeți. Printre cei mai de seamă musafiri s-a numărat însuși fiul celui care dă numele școlii, Bora Fazâl, care în amintirea părintelui său a participat an de an la sărbătoarea școlii. De altfel, Bora Fazâl este și un sponsor de nădejde pentru micuții de la școala și grădinița din Tătaru, an de an oferind celor mici diferite cadouri. Anul acesta, cei 110 elevi ai școlii au primit, printre altele, la ceas aniversar, ghiozdane noi, personalizate. De asemenea, copiii au primit daruri și din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România. Nici sărbătoriții nu s-au lăsat mai prejos, ei pregătind pentru public un program artistic din care nu au lipsit muzica, dansurile și poeziile, bineînțeles semnate de poetul comemorat. Și chiar dacă din cei 110 elevi, doar 28 sunt de etnie tătară, protagoniștii programului artistic au depășit barierele lingvistice și culturale, ei interpretând deopotrivă atât melodii românești, cât și tătărești, recitând atât poezii în limba română, cât și în limba tătară. De remarcat a fost și corul alcătuit din copii de etnie tătară, coordonat de învățătoarea Mariana Zevri, cadrul didactic interpretând alături de elevi melodiile din folclorul tătăresc, printre care și unul dintre cântecele de suflet ale tătarilor crimeeni „Güzel Kirim”. Programul artistic a fost completat de o suită de dansuri românești și turcești, în interpretarea elevilor Școlii nr. 20 „Marin Sorescu” din Constanța. Ropote de aplauze pentru „Plata birului” Sala Căminului cultural a devenit neîncăpătoare la intrarea în scenă a studenților anului II de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”. Piesa „Plata birului” de Victor Ion Popa, cu care tinerii actori cutreieră satele în lung și în lat în cadrul unui proiect dedicat „Teatrului în mediul rural”, a prins de minune și la publicul din Tătaru. Povestea țăranului rău-platnic și a fetelor sale, a preceptorului și a doamnei primar, a Sultanei și a vecinului i-a amuzat deopotrivă pe micii spectatori, dar și pe cei maturi, stârnind, în același timp, ropote de aplauze. Prezența tinerilor actori în satul Tătaru s-a datorat colaborării dintre directorul unității de învățământ, prof. Nicoleta Radu și Daniela Hanțiu, în calitate de coordonator al studenților. Alături de Școala cu clasele I-VIII „Negip Hagi Fazâl”, în organizarea evenimentului de vineri s-au implicat și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România, Școala cu clasele I-VIII „Marin Sorescu” din Constanța și Universitatea „Ovidius” - Facultatea de Arte. Școala din Tătaru a căpătat numele eroului tătar Negip Hagi Fazâl în urmă cu trei ani, la inițiativa deputatului tătar Aledin Amet, care este prezent ori de câte ori are ocazia în mijlocul elevilor.