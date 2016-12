El e pustiul-magnet din Serbia

Ştire online publicată Vineri, 25 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Diferit. Bodgan, un baietel in varsta de sapte ani din Serbia, si-a castigat porecla de "pustiul-magnet" datorita capacitatii sale remarcabile de a face obiectele din jur sa i se lipeasca de trup. De cand se stie, micutul demonstreaza oricui vrea sa il vada la lucru cum tine pe piept linguri, farfurii, diferite oale sau chiar microfoane. In plus, baietelul nu are voie sa se apropie de televizoare sau computere, de teama sa nu le deregleze. Citeste mai departe...