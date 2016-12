Ei sunt salbaticii secolului 21

Ştire online publicată Miercuri, 02 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De mai bine de trei ani, un trib descoperit de cercetatorii brazilieni in jungla amazoniana ii intriga pe etnologii din intreaga lume. Oamenii de stiinta fac eforturi deosebite pentru a intelege modul de viata al acestor salbatici care traiesc in completa izolare si nu au avut niciodata contact cu lumea civilizata. Cercetarile se realizeaza insa de la distanta, deoarece nimeni nu poate anticipa ce reactie ar putea avea membrii tribului la vederea semenilor lor mai evoluati. In plus, complet lipsiti de imunitate de bolile populatiei civilizate, dupa cum sustin specialistii, acesti salbatici ai secolului 21 ar putea pieri chiar si in urma unei banale raceli transmise de un potential vizitator. Citeste mai departe...