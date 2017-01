Educaţie sexuală în Second Life

Educație sexuală în Second Life

Ştire online publicată Luni, 10 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Societatea Italiană de Obstetrică și Ginecologie va prezenta un serial pentru tineri pe teme de educație sexuală, începând cu 20 decembrie, în metaversul Second Life. Cele 30 de lecții sunt structurate sub forma unor filmulețe de trei minute al căror protagonist este personajul feminin Sara, dupa cum informează cotidianul italian La Stampa. Dragostea la prima vedere, confidențele făcute celei mai bune prietene, prima experiență sexuală, prin toate acestea trece Sara în câte un episod. Consilierul psihologic al societății a explicat că motivul alegerii Second Life pentru prezentarea acestor lecții a fost că este un mediu foarte des vizitat de tineri.