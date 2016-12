Educă-l să te asculte

Copiii mici sunt ca noi toți - nu prea ascultă. De fapt, la vârsta lor, ei nici nu prea știu să asculte și au nevoie de noi să îi învățăm cum să fie atenți. De multe ori însă ne mulțumim cu a spune un lucru de zece ori, după care anunțăm pedeapsa. În realitate, îi determinăm să ne ignore până când le spunem pentru a zecea oară ce au de făcut. Prin faptul că nu ne ascultă, copilul ne atrage atenția. Dar a-l învăța să fie atent la ce îi spunem și să ne asculte îl va ajuta să învețe mai bine, să se înțeleagă mai bine cu profesorii și cu alți adulți și să își facă prieteni mult mai ușor. Sunt multe strategii simple pentru asta, atunci când sunt urmate consecvent și constant, prin care copiii mici să fie învățați cum pot deveni mai ascultători. Dr. Roni Leiderman, decan la Family Center de la Universitatea din Fort Lauderdale, Florida, este de părere că nu este niciodată prea devreme pentru a începe să-ți educi copilul. Un copil mic nu va asculta niciodată ca unul de 10 ani, de exemplu, dar tot va ști câteva reguli. Coboară la nivelul lui Fiecare părinte va descoperi, mai devreme sau mai târziu, că un ordin venit de la înălțime, cu atât mai mult din camera de alături, are foarte rar efectul dorit. Apleacă-te la nivelul copilului sau ridică-l la nivelul tău, astfel încât să îl poți privi în ochi și să îi captezi atenția. Va fi mult mai cuminte dacă vei sta lângă el, de exemplu, la masă, la micul dejun, când îi amintești că trebuie să-și mănânce toate cerealele sau dacă te așezi o clipă pe patul său seara, la culcare, atunci când îi spui că trebuie să stingă lumina și să facă nani. Fii clar Spune-ți mesajul clar, simplu și cu autoritate. Copilul nu te va putea ur-mări dacă spui propoziții prea lungi. În loc să explici „Este frig afară și ai fost bolnăvior în ultima perioadă, deci vreau să te îmbraci cu haina înainte să ieșim din casă”, spune-i direct „Este timpul să îți pui haina!”. Și nu formula întrebări dacă micuțul nu are nimic de ales. „Este timpul să te așezi în scaunul de mașină” are un impact mult mai mare decât „Hai, urcă-te în scaun, da, puiuț?”. Respectă-ți promisiunile Lămurește-l că vorbești serios și nu face amenințări sau promisiuni de care nu te vei ține. Dacă îi spui prichindelului de doi ani „Trebuie să bei lapte la cină”, nu te ridica îmbufnată cinci minute mai târziu să îi pui suc. Când îl avertizezi că va sta la colțul de rușine dacă îl lovește pe fratele lui, ține-te de cuvânt în caz că face asta. Asigură-te că și ceilalți membri ai familiei îți împărtășesc regulile și le respectă, astfel încât să nu vă subminați autoritatea unora altora. În plus, fii rapid cu consecințele. Doar nu aștepți să-i strigi de cinci ori „Nu ieși în fugă pe stradă!” până să te ia în seamă. La fel, nu trebuie să cazi în capcana de a repeta la nesfârșit instrucțiuni chiar mai puțin importante, precum „Pune cana pe masă!”. Ghidează-i mânuța ușor să așeze cana pe masă, astfel încât să știe exact ce vrei să facă. Întărește-ți mesajul și să-i avertismente Deseori ajută să urmezi o declarație verbală de o serie de alte tipuri de mesaje, mai ales atunci când încerci să-l distragi dintr-o activitate interesantă. Spune „E vremea să mergi la culcare” și dă-i un indiciu vizual, stingând și aprinzând lumina la loc, sau un indiciu fizic, punându-i mâna ușor, pe umăr, pentru a-i atrage atenția de la jucărie, ori o demonstrație, direcționându-l spre pat, dând la o parte cuvertura și pregătindu-i perna. Anunță-l cu puțin înainte să se producă o astfel de schimbare, mai ales dacă este implicat într-un joc interesant, singur sau cu alți copii. Înainte să fii gata să pleci de-acasă spune-i „Vom pleca în câteva minute. Când te voi striga, este timpul să ieși din cutia cu nisip și să te speli pe mâini”. Dă-i instrucțiuni realiste „Dacă îi spui copilului de doi ani să-și strângă jucăriile, se va uita în jurul său prin cameră și va pufăi”, este de părere Leiderman. „Dă-i sarcini precise, precum «Hai să strângem cuburile galbene» și îi arăți în joacă, apoi îi spui «Bravo, acum să le luăm pe cele albastre»”, mai explică specialistul. Mesaje amuzante Ordinele date țipând pot produce rezultate la unii copii, dar niciunul nu va fi încântat de asta. Majoritatea copiilor răspund cel mai bine atunci când îi tratezi cu un umor care să le dea curaj. De exemplu, ocazional, folosește o voce amuzantă sau un cântec pentru a-i transmite mesajul. Poți să-i cânți: „E timpul să ne spălăm pe dinți” pe o melodie care îi place și pe care o cunoaște. Sau puteți să-i spuneți „Spală-te pe dinți și apoi poți să îți alegi pijamaua preferată” în loc de „Trebuie să te speli pe dinți altfel faci carii” ori „Spală-te pe dinți ACUM!”. Lăudă-l atunci când a terminat operațiunea: „Bravo, ai fost ascultător!”. Umorul, afecțiunea și încrederea ta îi vor demonstra copilului, atunci când îi vorbești, că vrei să îl faci să te asculte, pentru că va ști că îl iubești și va gândi că este special pentru tine. Acesta este un aspect important chiar și în strategiile care necesită mai multă fermitate. Dând instrucțiuni auto-ritare nu înseamnă că trebuie să fii nervos. Astfel de mesaje sunt mult mai puternice atunci când sunt însoțite de o îmbrățișare sau un zâmbet. Astfel, copilul învață că merită să îți dea atenție. Oferă-i model Preșcolarii sunt mai ascultători atunci când văd că și tu ești ascultător. Fă o obișnuință în a-ți asculta copilul cu respect așa cum ai face cu orice alt adult. Uită-te la el când îți vorbește, răspunde-i politicos și lasă-l să termine fără să îl întrerupi tot timpul. Chiar dacă, de exemplu, pregătiți cina și micuțul are chef de vorbă, încercați să nu plecați de lângă el și să nu-i întoarceți spatele în timp ce vorbește. La fel și cu multe alte gesturi. Vorba din bătrâni care spune „Fă ce spun, nu ce fac” nu are nicio valoare atunci când îți educi copilul să te asculte.