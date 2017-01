Echipamentul pentru scuba diving

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă faci snorkeling sau ești la primele scufundări cu scuba, e bine să ai un echipament minimal propriu, ABC-ul fiecărui scafandru : masca, labele, snorkelul. Iata câteva aspecte de care e bine să ții cont în alegerea echipamentului tău: Masca O mască are o serie de caracteristici majore: volumul, fusta măștii, lentilele și modelul. Calitatea unei măști se reflectă în tipul de silicon folosit pentru fusta măștii, în calitatea lentilelor, a ramei și a sistemului de ajustare. E foarte important să probezi masca înainte de a o cumpăra. Snorkelul Tubul sau snorkelul, cu ajutorul căruia respirăm la suprafață, are trei caracteristici importante : flexibilitatea, greutatea, prezența supapelor. Dacă intenționezi să îl folosești mai mult pentru snorkeling sau scufundările în apnee, e bine să îți alegi un snorkel ușor. Prezența supapelor te va ajuta să elimini apa mult mai ușor, lucru important atât pentru cei care fac snorkeling, cât și pentru cei care practică scuba diving. Labele În funcție de destinația lor - pentru snorkeling sau pentru scuba diving - labele pot fi tip papuc sau cu cataramă. Cele tip papuc se încalță direct, sunt mai ușoare, însă oferă o protecție relativ scăzută piciorului. Sunt foarte potrivite pentru snorkeling. Labele cu cataramă se poartă cu botoșei de neopren, fiind cele mai potrivite pentru scuba diving. Piciorul este mult mai bine protejat și transferul termic mult mai lent.