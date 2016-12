Ea este sexy angajata de la Ministerul Afacerilor Externe!

Ştire online publicată Luni, 18 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Denisa Ariton are 26 de ani și este de meserie manechin, realizând mai multe pictoriale incendiare. De câteva luni lucrează la Ministerul de Externe.Înaltă de 1.74 m și posesoare a unor dimensiuni perfecte (90/62/89), bucureșteanca Denisa Ariton a visat dintotdeauna să ajungă model, meserie pe care o și are în prezent.Însă, de curând, Denisa se află în mijlocul unui scandal în care se discută viitorul slujbei ei de la Ministerul Afacerilor Externe, asta după ce pe internet au apărut mai multe poze dexy cu ea, care nu se pretează funcției pe care o are, scrie showbiz.ro.La sfârșitul lunii iulie, Denisa a fost detașată la Institutul pentru Românii de Pretutindeni "Eudoxiu Hurmuzachi" (IEH), aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), unde câștigă un salariu de 3.600 de lei.