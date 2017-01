E sezonul lor! Cum alegi şemineul perfect pentru locuinţa ta

E sezonul lor! Cum alegi șemineul perfect pentru locuința ta

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fie el clasic sau modern, deschis sau închis, cu lemne sau pe gaz, șemineul este încă pe gustul tuturor. Iarna, datorită căldurii și atmosferei plăcute pe care o emană, șemineul devine inima încăperii în care se află. Însă, înainte de a-l instala este bine să reflectați atât asupra utilității lui, cât și asupra laturii estetice.Diferitele stiluri de șemineePotrivit misiuneacasa.ro, se deosebesc trei stiluri principale de șeminee: rustic, clasic și modern. Fie că apelați la un meseriaș sau la o firmă specializată care să vi-l execute, decizia asupra modelului vă aparține.Șemineele rusticeSe găsesc cu deosebire în interioarele rustice. Construite cu spatele la zid, ele se continuă în înălțime cu o grindă solidă din lemn care pune în valoare căminul și dă o notă de mister ansamblului. De cele mai multe ori, în funcție și de tipul de casă (casă din piatră albă, piatră cioplită, cărămidă), aceste șeminee au hote de dimensiuni considerabile.Șemineele clasiceFie ele în stil regență, caracterizate prin suplețea și delicatețea elementelor decorative, fie în stil empire, cu o monumentalitate fastuoasă și bogăție în decorațiuni, aceste șeminee pun în valoare ornamentele și decorațiunile: muluri, blazoane, coloane. Odată cu trecerea timpului, camera focului și-a redus dimensiunile, dând șemineului un aer mai sobru.Șemineele moderneCaracterizate prin simplitatea și puritatea formei, aceste șeminee se adaptează perfect interioarelor contemporane.Având culori și forme originale (cămine suspendate, rotunde etc.), aspect minimalist, aceste șeminee există de mai bine de douăzeci de ani și sunt din ce în ce mai răspândite.Tendința în ceea ce privește forma hotei și a căminului îndeamnă către alegerea formelor dreptunghiulare cu vatră cât mai mare și care se îmbină în arhitectura zidului pe care se sprijină.O altă opțiune, dar mult mai costisitoare, este alegerea unui șemineu-unicat, realizat de arhitecți foarte talentați, care propun modele din ce în ce mai îndrăznețe celor mai pretențioși dintre noi.Dacă nu vă puteți decide la unul dintre stilurile prezentate mai sus, există oricând posibilitatea de a da frâu liber imaginației și să proiectați singuri șemineul ideal, care să corespundă cât mai exact gusturilor domneavoasta.Șemineul idealIndiferent de stilul pe care doriți să îl abordați, trebuie să rețineți că nu este recomandat ca șemineul să se impună într-o încăpere, ci mai degrabă să se integreze cu interiorul. Ne vine greu să ne imaginăm un șemineu aparținând unui vechi castel amplasat într-o cameră de douăzeci de metri pătrați.După alegerea tipului de șemineu urmează alegerea căminului (deschis sau închis) și tipul de combustibil cu care se va întreține arderea (gaz sau lemn). Există două posibilități: căminul deschis sau cel închis. Avantajele nu sunt aceleași în ambele cazuri.Căminul deschisMajoritatea șemineelor „vechi” au căminul deschis, permițând utilizatorilor să profite din plin de „bucuria” adusă de flăcările focului: miros, zgomot, căldură directă.. Este ideal pentru a fi folosit ocazional, dar nu este indicat atunci când dorim să îl folosim ca principal sistem de încălzire. Nu numai că are un consum mai mare, dar, în plus, randamentul de căldură pe care îl oferă este mai redus.Căminul închisȘemineele cu cămin închis sunt dotate cu o ușă (de cele mai multe ori din sticlă), care se poate deschide și închide. Aceste cămine permit obținerea unui randament mare de căldură, ne mai informează site-ul misiuneacasa.ro