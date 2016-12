E sâmbătă, e timpul să ne distrăm!

Alexandrina Hristov va concerta pentru prima dată în Constanța sâmbătă, 9 aprilie, ora 21.00, la Cafe D’art. Primul album al artistei a fost lansat în aprilie 2009 și se intitulează „Om de lut”. Alexandrina a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Activitatea sa se leagă de muzică, pictură și poezie, pe care le combină foarte reușit. În anul 2005, a fost una dintre protagonistele filmului „Trois femmes de Moldavie”, în regia lui Paul Cuzuioc, pe a cărui coloană sonoră s-au aflat câteva dintre piesele sale. În urma realizării acestui film, s-a mutat în România, unde a avut primele sale apariții într-o serie de concerte la Cafe Deko din București. Artista a mai cântat la Festivalul de Jazz de la Gărâna, Festivalul Om bolnav, de la Peștera Bolii, Festivalul Internațional de Film Transilvania. Printre primele sale apariții se numără o serie de concerte la Cafe Deko din București, precum și participări la emisiuni precum „Teo” (Pro TV), „Garantat 100%” (TVR) ori „Duminica în familie” (Antena 1). Solista a câștigat, de asemenea, notorietate prin intermediul Internetului, înregistrări din concerte fiind răspândite prin programe între colegi de breaslă. Prețul unui bilet este 40 de lei. v v v Sâmbătă, 9 aprilie, în Club Two, super concert live susținut de Alex Velea. Ultima piesă a artistului a fost lansată de 8 martie și se intitulează „Love song”. În 2010, Alex a obținut premiile pentru „Best Show”, „Best Male”, „Best New Artist”, „Best Pop” și „Best Featuring” la Romanian Music Awards. Preț intrare: 30 lei pentru băieți și 10 lei pentru fete. v v v Tot sâmbătă, 9 aprilie, Club Van Frans ne provoacă la o petrecere Wet T-Shirt Party. La platane va încinge atmosfera DJ Harra. Prețuri promoționale la băuturi: o sticlă de vodka/whisky + patru Coca-Cola / un Santal la numai 150 lei, sau două sticle de vodka/whisky la numai 200 lei. v v v Sâmbătă, 9 aprilie, în Friends & Co. Bar are loc Tequilla Party. Petrecerea începe la ora 22.00, iar un shot de Tequilla Camino costă numai 3 lei. v v v White Session în această sâmbătă, în Club Crush. Exprimă-ți personalitatea prin cea mai funky ținută albă pe care o deții și vino în Crush alături de DJ DMC, VJ Jhony și cele mai sexy animatoare. Petrecerea începe la ora 23.00. Preț intrare băieți: 20 lei. v v v Formația E.M.I.L. va concerta în Club B!bl!otek (fostul Club Oscar) în această sâmbătă, 9 aprilie, începând cu ora 21.00. Trupa a aniversat recent 10 ani de activitate, iar ultimul album lansat poartă numele „10 ani de abuzuri, excese și imorălități”. Prețul unui bilet este de 18 lei în avans, sau 20 lei în ziua concertului.