E probabil ca „Delfinul de aur“ să se desfăşoare

Mărturisesc că mi se pare nu neapărat hilar, dar oarecum bizar să scriu că astă-seară s-ar deschide Festivalul de muzică ușoară pentru copii „Delfinul de Aur" în Tabăra Năvodari, în condițiile în care această tabără a fost închisă. E ca un soi de dizidență asumată din partea organizatorilor, de dragul unei manifestări aflate la a șaptea ediție și care dădea bine și pentru renumele complexului de odihnă pentru copii, dar și pentru palmaresul micuților intrați în concurs. Unii colegi, cârcotași, c-așa suntem noi, jurnaliștii, îmi sugeraseră să-mi intitulez articolul „Salmonela de aur". Alții au bufnit în râs când mă agitam de mama focului să aflu, imediat după verdictul „s-a închis tabăra", dacă se va mai ține acest festival. Aseară târziu, în urma vizitei ministeriale, se căutau soluții pentru a nu întrerupe o frumoasă tradiție. Cu oricine discuți în tabără consideră că de vină este postul de televiziune „Realitatea". Se vorbește foarte mult de interese „pământești", care aveau nevoie de-o… scânteie. Ghinion de neșansă! Că e un caz sau sunt 100, salmonela s-a confirmat și nu credem s-o fi «invitat» cineva de la televiziune în Complexul de odihnă pentru copii de la Năvodari. Organizatoarea Elena Bentu, directoarea Palatului Copiilor din Baia Mare, ca un ardelean neaoș ce este, se simțea foarte dezamăgită și oarecum depășită de evenimente. „Îmi pare rău de atâta muncă. Ne-am deplasat cu decorurile noastre, am depus atâtea eforturi, iar tot ceea ce se aude legat de salmonella este mult umflat peste… «Realitate»".