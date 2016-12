E mai ieftin cu avionul

KLM Royal Dutch Airlines va introduce tarife mai competitive pentru mai multe destinații din Europa. Începând de luni, 22 aprilie, KLM va reduce tarifele sale până la 99 euro pentru încă 11 destinații europene, oferind astfel zboruri către 30 de destinații din Europa la acest tarif.În plus, KLM va introduce o nouă politică de personalizare a prețurilor, separând prețul bagajului de cel al biletului. Începând cu 23 aprilie, pasagerii din clasa Economic vor plăti 15 euro per bagaj de cală pentru destinațiile euro-pene. Clienții fideli ai companiei cei care sunt sau vor deveni membri ai programului de fidelitate Flying Blue, vor beneficia de un bagaj de cală gratuit. De acest avantaj se vor bucura și clienții Corporate ai companiei, membrii programului BlueBiz sau pasagerii ce au bilete de tip „full flexible”.KLM lansează acest nou model de business pe teritoriul european ca răspuns la schimbările din comportamentul de consum al clienților: mulți dintre pasagerii existenți călătoresc fără bagaje la cală pe cursele europene. În plus, pasagerii doresc din ce în ce mai mult să aibă posibilitatea de a-și personaliza călătoria, având libertatea de a selecta separat o opțiune precum alegerea locului în avion sau spațiu mai mult la picioare (Economy Comfort).