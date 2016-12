Durerile de burtică, alint sau indigestie

„Mami, mă doare burtica!” Este un anunț care ne dă fiori de fiecare dată când îl auzim. Dacă vestea este însoțită și de alte simptome, precum vărsături, diaree, este clar că micuțul s-a ales fie cu o indigestie, fie cu o intoxicație alimentară. Durerile de burtă la copii sunt frecvente. Potrivit studiilor, aproximativ 10% dintre copii, mai ales școlari, suferă de dureri abdominale dese. Cauzele sunt destul de dificil de identificat, în special pentru că prichindeii nu pot localiza foarte bine durerea. Copilul poate resimți durere dacă îi este foame și, în acest caz, luarea mesei rezolvă problema. De asemenea, constipația e și ea una din cauzele frecvente. Dacă aceste două motive sunt excluse, durerile pot fi provocate de infecții sau o alimentație necores-punzătoare. Virusurile sau bacteriile pot să cauzeze dureri de burtă, ca în cazul gastro-enteritelor. Chiar și simplele răceli se pot manifesta prin dureri de burtă. Alimentație necorespunzătoare Unii copii pot dezvolta această durere abdominală fie din cauză că au mâncat prea mult, fie pentru că au mâncat ceva prea condimentat sau prea gras, ori sunt alergici la un anumit aliment sau alimentele au fost alterate. Durerea pe care o simte copilul ne spune că stomacul sau intestinele au fost afectate și copilul are o problemă de digestie. Spre exemplu, unii copii pot avea intoleranță la lactoză și aceasta se manifestă tot prin dureri abdominale. Apendicele inflamat dă dureri severe Dacă durerea pornește dinspre buric și se lasă în jos, pe partea dreaptă a abdomenului înspre picior, ar putea fi apendicele. Febra sau starea de vomă și durerea din ce în ce mai mare și nu are poftă de mâncare, pot fi de asemenea semnele unui apendice inflamat. Durerile severe ar putea avea drept cauză o infecție a tractului urinar sau un blocaj intestinal. Și unii paraziți pot da astfel de dureri abdominale. Probleme psihice O alta cauză ar putea fi stresul. Dacă medicul constată că nu este nici un fel de problemă fizică, atunci durerea abdominală ar putea fi din cauza unei probleme psihice. Dacă micuțul este stresat de ceva, asta ar putea fi cauza durerilor abdominale. În acest caz trebuie să stați de vorbă cu el, poate chiar să apelați la ajutor specializat. Ar putea avea probleme la școală, sau în familie atmosfera nu este tocmai liniștită. Toate acestea pot afecta copilul. O vizită la medic Chiar dacă, de obicei, durerile de burtică nu necesită o vizită la doctor, acestea nu trebuie tratate acasă atunci când durează mai mult de o zi, copilul are o stare generală proastă, face febră, zace, e palid, adormit, lipsit de vlagă sau are diaree, vomită ori are scaune cu sânge. Localizarea durerii e importantă: când durerea apare în altă parte decât în centrul abdomenului, de exemplu, în partea dreaptă poate fi cauzată de apendice, e posibil să fie o cauză mai serioasă și e indicat să duci copilul la medic.