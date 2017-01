După plajă, merge o bere rece şi o partidă de biliard

După plajă, merge o bere rece și o partidă de biliard

Turiștii se dau în vânt după jocul de biliard. Atât în Mamaia, cât și în stațiunile din sudul litoralului, sălile de profil sunt mai mereu pline de tineri care își demonstrează măiestria în mânuirea tacului. Patronii își freacă mâinile de bucurie, pentru că, deși prețul nu este foarte mare (în jurul sumei de 10 lei, la oră sau la număr de jocuri), încasările generale sunt frumușele. La Complexul Sailor din Mangalia vin turiștii care, în drum spre sau dinspre portul turistic, vor să se destindă „la o bilă” și să se răcorească sub umbreluță, cu o bere - blondă sau brună, funcție de preferințe. Biliard se joacă, non-stop, și la Complexul Cleopatra din Ma-maia, iar la Complexul Nautic Angelli din Jupiter oferta este completată cu o partidă de darts. „Ne simțim foarte bine la mare. Condițiile de cazare și masă sunt OK, iar de distracție nu ducem lipsă. Jucăm biliard în fiecare zi, sunt deja maestru la acest capitol. M-am împrietenit cu alți turiști din hotel și pariem pe fiecare joc. E de rău pentru cel care pierde, pentru că are de plătit prânzul”, ne spune Marius Bucur, un turist aflat într-un sejur de o săptămână pe litoral.