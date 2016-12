Orașul lui Bach și al lui Goethe

„Du-mă în Leipzig oricând! Este un Paris în miniatură“

Sâmbătă, 04 Decembrie 2010.

Deschidem această intruziune în lume fascinantă a orașului printr-o replică spusă de însuși Johann Wolfgang von Goethe. Considerat unul dintre cei mari scriitori germani, Goethe a fost student al Universității din Leipzig și a găsit aici sursa de inspirație pentru una dintre cele mai valoroase opere ale sale. Tot aici și-a arătat talentul pentru prima dată și compozitorului Johann Sebastian Bach. Dar de ce a influențat această regiune cariera unor persoane de un real geniu literat și muzical? Poziționat la 182 km de Berlin, la intersecția râurilor Pleisse, Parthe și Weisse Elstet, orașul est-germanic reprezintă o zonă de maximă importanță atât din punct de vedere istorico-cultural, cât și economic. Clădiri vechi de 800 de ani Un turist ce pleacă din Frankfurt și ajunge în Leipzig poate să rămână în primă instanță înmărmurit de lipsa de similitudini dintre cele două orașe. Așa cum se întâmplă în mai toată regiunea din dreapta zidului, modernitatea caracteristică din vest lipsește. Leipzig este un loc în care primează autenticitatea istorică și unde urmele lăsate de perioadele dificile din trecut sunt adânc imprimate în estetica sumbră a orașului. Însă, chiar aceste aspecte sunt cele care îi oferă nuanța de unicitate. Menționat în izvoarele istorice încă din 1015, orașul păstrează o serie de clădiri din acea perioadă în stare intactă. Construită în 1212, Biserica Sf. Thomas este un important punct de atracție nu doar pentru frumusețea sa arhitecturală, ci și pentru faptul că aceasta găzduiește mormântul lui Johann Sebastian Bach. În stânga bisericii se află prima școala publică din oraș construită în stil renascentist în 1568. Alte Nikolaischule este recunoscută pentru faptul că aici au învățat personalități precum G. W. Leibniz, C. Thomasius și R. Wagner. Tot în apropiere se află și Muzeul de Istorie, a cărui clădire datează din 1556 și care inițial a fost sediul primăriei. În apropierea stație de autobuz găsim piața Augustusplatz, unde sunt localizate clădirea Operei, impresionanta clădire a Universității construită sub forma unei cărți deschise și sala de concerte Gewandhaus. Târg de produse tradiționale Datorită faptului că orașul Leipzig este recunoscut în istorie ca fiind un important centru negustoresc, locuitorii orașului doresc să păstreze această tradiție vie. Astfel, în fiecare an, în luna octombrie se organizează un târg de produse naturale ce adună comercianți din întreg ținutul Saxon. De la costumele participaților, până la carele de lemn în care sunt plasate produsele, spiritul pieței vechi din Leipzig se simte, turiștii având parte de un spectacol de neuitat. Mall cu iz cultural Mädler Mall este unul dintre cele mai cunoscute și mai vechi mall-uri din regiune. Pe lângă seria de magazine ce pot constitui un adevărat punct de investiții pentru turiștii în căutare de suveniruri, în interiorul său dăinuiește o imensă statuie din bronz reprezentându-i pe Faust și Mephisto. Statuia celor două personaje ale lui Goethe datează din 1913 și a fost plasată aici pentru a aminti de Auerbachs Keller, singura locație reală folosită de către autor în opera sa. Alexandra BĂLAN