Drumurile noastre, poate, se vor „înverzi” vreodată

Verde, eco, pro-Terra, energii alternative, surse energetice neconvenționale, alternativă la combustibilii clasici – auzim asta în fiecare zi, este direcția spre care se îndreaptă piața auto. Iată, în continuare, câteva dintre inovațiile care ar putea schimba fața transportului. 1. Șirul indian – Cercetătorii americani lucrează la un sistem care le va permite șoferilor să se conecteze wireless la mașina din fața lor și să imite mișcările acesteia, formând astfel un șir de mașini care rulează la viteze de autostradă, la o distanță mică între ele. Mașinile vor fi controlate de un computer și vor urma un model ideal de rulare, adaptat la fiecare sector de drum în parte. Sistemul se numește SARTRE (Safe Road Trains for the Enviroment) iar cercetătorii susțin că ar duce la o reducere cu 20% a consumului de carburant. De asemenea, ar ajuta la eliminarea aglomerațiilor de pe autostrăzi, ajutându-i astfel pe navetiști. 2. Reîncărcarea fără fir – Nissan lucrează la un sistem de încărcare prin inducție a bateriilor mașinilor hibride. Mai exact, mașina ar folosi o bandă magnetică, amplasată pe șosea, pentru a-și încărca bateriile din mers. 3. Șoseaua cinetică – Un lanț de magazine din Marea Britanie folosește o metodă inovativă pentru a-și alimenta casele de marcat: o parcare care generează energie electrică, atunci când este „călcată” de mașinile clienților. Același sistem de colectare a energiei cinetice este utilizat și de un club de noapte din Anglia, care se alimentează prin intermediul ringului de dans și a presiunii puse pe el de către clienți. Tehnologia este testată acum și pe șosele. Singura problemă ar fi că mașinile care circulă pe astfel de străzi con-sumă mai mult combustibil, întrucât rezistența la rulare a drumurilor cinetice este mai mare. 4. Oprirea organizată – Americanii caută soluții pentru a ajuta șoferii să încetinească și să oprească mașinile într-un punct fix, cum ar fi un ghișeu de taxare, un restaurant drive-in sau un semafor. În apropierea acestor puncte, computerele mașinilor ar intra în funcțiune iar carosabilul ar putea colecta energia cinetică. La ce ar ajuta? La reducerea uzurii plăcuțelor de frână, evitarea accidentelor și reciclarea unor cantități uriașe de energie. Sistemul este testat la un restaurant Burger King din Carolina de Nord și la un hotel Holiday Inn Express din Maryland. 5. Hibrizi mai buni – Pe măsură ce tehnologia avansează, mașinile hibrid vor deveni din ce în ce mai eficiente. Noul Chevrolet Volt, spre exemplu, va avea un sistem de propulsie 100% electric, care îi va permite să circule până la 60 de kilometri fără a consuma carburanți de origine fosilă. După ce bateria se termină, Volt-ul va rula cu ajutorul motorului electric, în timp ce bateriile sunt încărcate de un generator pe benzină. Și Toyota va lansa un nou model Prius, care va putea fi reîncărcat în stațiile special amenajate pe autostrăzi. 6. Reîncărcarea eficientă – Nissan și Chevrolet au lansat aplicații pentru iPhone, care monitorizează bateriile mașinilor-hibrid și pot ajusta automat anumite funcții (climatizare, etc), pentru a prelungi autonomia vehicului. 7. Pit-stop – Constructorul francez Renault lucrează la sistemul Quickdrop, care permite schimbarea bateriilor în doar câteva minute, în același stil în care mecanicii din motorsport schimbă anvelopele și fac alimentarea cu carburant a mașinilor. Pentru un drum lung, șoferul își poate lua mai multe baterii, pe care le schimbă apoi extrem de rapid. 8. Drumurile încălzite – Un astfel de drum s-ar deszăpezi singur, crescând aderența pe timp de iarnă, reducând consumul de combustibil al mașinilor și riscul producerii de accidente. Căldura din timpul verii ar putea fi stocată în niște baterii termale, pentru a fi folosită în anotimpul rece. Apa folosită la dezghețarea șoselelor ar putea fi apoi direcționată spre cartierele adiacente de locuințe. 9. Mini-mașina de închiriat – Cercetătorii americani de la MIT (Massachusets Institute of Technology) proiectează o mașină mică, numită CityCar, care poate transporta două persoane și care urmează să fie folosită de cei care fac naveta între anumite puncte dintr-un oraș. Mașinile vor fi stocate în locuri speciale și vor putea fi închiriate. 10. Mașinile vorbitoare – Sistemul GoLoco este un fel de Twitter pentru mașini, care creează o rețea de socializare pe autostrăzi, cu scopul de a reduce aglomerația și, implicit, consumul de carburant. Șoferii ar putea comunica între ei, în timp real, informându-se în legătură cu posibilele accidente, deteriorări ale carosabilului sau blocaje de trafic.