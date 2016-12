Drumul spre vacanţă II. De la Egee la Dardanele

Drumul spre vacanță II. De la Egee la Dardanele

Chersonesus Thracica, în antichitate, sau peninsula Gallipoli, azi, aflată la 500 de km sud de Constanța, reprezintă ultimul pinten de pământ ce reprezintă Europa în fața imensității asiatice. Plină de istorie și legende, Gallipoli a fost utilizată ca loc de trecere spre sau dinspre Asia. La fel am folosit-o și noi în drumul nostru spre litoralul anatolian.După minunata priveliște a golfului Saros cu cele două insulițe pătrundem în peninsulă urmărind un drum sinuos printre dealuri și păduri de pini spre ținta noastră - orășelul Eceabat, aflat pe malul european al Dardanelelor. Îmi doream de ceva vreme să văd locurile astea, unde s-au luptat, în 1915 - Primul Război Mondial, pe de o parte otomanii, iar pe de altă parte, o coaliție formată din englezi, francezi, australieni, neo-zeelandezi plus niște senegalezi și câțiva indieni. Acum, zona este plină de cimitire militare și diverse monumente care amintesc de Campania de la Gallipoli. Plus turci care vând suveniruri și fructe pe marginea drumurilor. Pe scurt, povestea a fost următoarea: Winston Churchill, care pe atunci era Primul Lord al Amiralității, a venit cu ideea forțării strâmtorilor Dardanele și Bosfor, pentru a cuceri Constantinopolul și a scoate Imperiul Otoman din război. Inițial s-a mers pe ideea unei operațiuni navale, însă turcii au minat strâmtoarea Dardanele. Câteva nave aliate s-au scufundat și aliații și-au schimbat tactica. Au optat pentru o debarcare în peninsulă pe celălalt mal - al Mării Egee. Nici asta n-a mers, din cauza opoziției turcilor - un fel de Mărășești de-al lor.Aici s-au întâlnit, pe de o parte Kemal Ataturk, ale cărui statui le întâlnești la tot pasul în Turcia, (era doar comandantul unui sector de front la acea vreme), de cealaltă, grupul de armate care luptau sub denumirea de ANZAC (Australia and New Zeeland Army Corps). Acum, peninsula este loc de pelerinaj pentru cei din emisfera sudică. Aici consideră ei că s-au afirmat ca națiuni de sine stătătoare. Există chiar și ANZAC Day (25 aprilie), în care se comemorează data de 25 aprilie 1915, în zorii căreia a avut loc debarcarea într-un golf din vestul peninsulei, care azi se numește ANZAC Cove (ANZAC Coyu în turcește). Zi care se sărbătorește în Turcia, (când australienii și neo-zeelandezii vin cu zecile de mii), și se comemorează în Australia și Noua Zeelandă.Chiar merită să pierzi o zi în zonă, să vizitezi câmpurile de luptă și cele trei mari muzee dedicate acestui eveniment istoric. În plus, pentru amatorii de insolit se oferă ocazia organizării unor scufundări la epavele aflate pe fundul mării. Pe țărmurile peninsulei întâlnești o salbă de moteluri și campinguri destul de pitorești unde poți rămâne peste noapte la prețuri rezonabile - între 10 și 20 de euro.În partea vestică relieful deluros se repede în mare lăsând loc unor golfuri largi unde se întind plaje cu nisip fin. Drumul însă se îndepărtează de țărmul egean al peninsulei și ne duce spre Strâmtoarea Dardanele - Hellespontul, cum îi spuneau grecii pe care i-a ajutat să intre în Marea Neagră pe vremea colonizărilor și să-și întemeieze printre multe altele, colonia Bizantion, faimoasă în istoria lumii. Hellespontul este adânc întipărită în istoria antică a grecilor mai ales prin luptele pe care le-au avut cu perșii. Pe aici a trecut regele persan Xerxes cu armata lui de care se leagă celebrul episod al pedepsirii mării cu 300 de lovituri de bici din cauza unei furtuni care întârziase traversarea strâmtorii. Probabil că de aici vine și vorba „a dat cu bâta în baltă” - exact ce a făcut Xerxes la Thermopile, în 480 a. Chr., unde a pierdut rușinos în fața a 300 de spartani conduși de Leonidas.Ușor soarele se lasă spre amurg și încarcă cu o lumină magică coasta anatoliană și vapoarele care trec prin Dardanele ca pe o autostradă. După lăsarea serii, ajungem în sfârșit, după 11 ore, la Eceabat punctul terminus al primei zi de concediu către sud. (va urma)