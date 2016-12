Drama unei mame care şi-a lăsat fiul să moară pentru a-şi salva fetiţa!

Drama unei mame care și-a lăsat fiul să moară pentru a-și salva fetița!

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rachel Edwards are o poveste incredibilă și foarte tristă despre cum a fost nevoită să aleagă între a-și salva fetița sau băiatul, atunci când mașina ei a aterizat într-un lac. Femeia, însărcinată în șase luni, a reușit să scape din mașină, în timp ce aceasta se umplea cu apă, și s-o tragă după ea pe fiica Isabella, în vârstă de doi anișori, informează ziarul Click. Cu toate astea, fiul ei Jack Brennan, 16 ani, era în continuare în vehicul, iar să se întoarcă după el însemna să-i dea drumul fetiței. Teribila dilemă a fost amintită în filmul «Sophie’s Choice», unde o mamă este forțată să hotărască care dintre cei doi copii ai săi trebuie să trăiască, și care ar trebui să moară într-un lagăr nazist. Rachel povestește cum a ieșit prin geamul mașinii la suprafață și a văzut că doi dintre prietenii lui Jack, care se aflau și ei în mașină la momentul impactului, au reușit să se salveze. Ea s-a băgat iar în apă și a putut să deschidă o ușă și să o elibereze pe Isabella. «Am realizat că trebuie să gândesc rapid. Am simțit mânerul ușii și s-a întâmplat să fie ea», a povestit Edwards. Mama nu a mai putut să se întoarcă și după fiul ei: «Atunci a fost momentul când curenții ne-au tras iar la fund și când ne-am ridicat la suprafață, am știut cât de speriată este. Am vrut să mă întorc, dar nu aveam unde s-o las pe micuță. Așa că am așteptat». Ea mai spune că ultima amintire despre Jack este despre când el i-a pus mâna peste mâna ei, pentru a o proteja, în timp ce mașina se scufunda. Când salvarea a sosit, nu au mai lăsat-o să se întoarcă în apă să-și salveze fiul. Un polițist l-a scos la suprafață, dar era deja mort. «Mi-am petrecut fiecare secundă gândindu-mă cum aș fi putut să-mi salvez ambii copii. Am vrut să mă întorc după Jack, dar știam că dacă-i dau drumul Isabellei atunci nu aș fi putut să o mai recuperez», a mai spus mama îndurerată.