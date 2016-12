„Dramă în Vamă“ a devenit imn la Folk You. Iată versurile

Prezentă pentru prima dată la Festivalul „Folk You! Florian Pittiș”, trupa TAXI a cucerit publicul cu noua sa piesă, „Dramă în Vamă”, compusă de Dan Teodorescu chiar în ziua recitalului. Cântecul, „pentru oameni simpli care își doresc ca Vama Veche să rămână simplă” (Dan Teodorescu) a fost piesa de rezistență a festivalului. La cererea publicului, care a cântat alături de trupă, piesa a fost bisată de trei ori vinerea trecută, în ziua recitalului TAXI. A fost apoi reluată în fiecare seară a festivalului.Iată și versurile: Taxi - Dramă în VamăSă văd în față la Bibi două limuzine,Să văd în față la Șoni palmieri și piscine,Asta e o dramă, pe care n-aș vrea s-o trăiesc în VamăSă văd la Stuf cazino și parcare cu platăSă văd hotel de 5 stele și club și plajă privată,Asta e o dramă, pe care n-aș vrea s-o trăiesc în VamăSă văd telegondolă de-aici pân-la 2 Mai,Să văd pe strada principală trăsură cu doi cai,Asta e o dramă, pe care n-aș vrea s-o trăiesc în VamăSă văd fitness-uri și spa-uri, fashion-show-uri, hair style-iștiSă văd metrosexuali pe plajă la nudiști,Asta e o dramă, pe care n-aș vrea s-o trăiesc în VamăIubita mea, atunci când n-o să mă mai iubești,Adu-mă-n Vama Veche, să-mi spui că mă părăsești,Asta-i singura dramă, pe care-aș vrea s-o trăiesc în Vamă.