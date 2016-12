Dragostea durează... peste trei ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Momentul în care pășești în fața altarului și spui „Da” poate fi cel mai fericit din viața ta. Potrivit unui nou sondaj, se pare că în afară de ziua nunții, majoritatea cuplurilor ating un nivel maxim de fericire în cel de-al treilea an de căsătorie. Apoi, ca nivel de fericire, a doua cea mai fericită perioadă din viața de cuplu este primul an după nuntă.Cercetarea a fost susținută de firma de avocatură Slater & Gordon, specializată în dreptul familiei. La studiu au luat parte 2.000 de adulți căsătoriți cu scopul de a examina fundamentele vieții de cuplu moderne.În primii ani petrecuți împreună după căsătorie, tinerii se bucură de luxul de a beneficia de două surse de venit care le permit să își renoveze locuința și să își îndeplinească alte dorințe înainte de venirea pe lume a copiilor. După ce cuibul este pregătit pentru întemeierea unei familii, cuplul începe să își facă planuri cu privire la viitor, lucru care ajută la solidificarea familiei până în anul trei de căsătorie.În contrast cu cel de-al treilea an de căsătorie, s-a constatat că cel mai dificil an este cel de-al cincilea. Problema, spun specialiștii, ar fi oboseala, extenua-rea cauzată de necesitatea de a lucra cât mai mult și de a avea grijă de copii.Pe măsură ce faza „lună de miere” începe să treacă, unul din trei adulți căsătoriți au declarat că încep să simtă o lipsă de afecțiune, iar unul din cinci spun că sunt zile când regretă că s-au căsătorit.(Sursa: www.doctorulzilei.ro)