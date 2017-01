Drăgăşani - oraşul care trăieşte din fraudele pe eBay

Drăgășani - orașul care trăiește din fraudele pe eBay

Sute de oameni din orașul sărac Drăgășani, din România, s-au îmbogățit înșelându-i pe clienții site-ului de licitații eBay cărora le propun afaceri ce par prea bune ca să fie adevărate - și adesea chiar sunt așa, scrie The Sunday Times în ediția electronică de ieri, informează NewsIn. Escrocii au scos chiar și Primăria la vânzare pe eBay, a recunoscut săptămâna trecută primarul orașului, Gheorghe Iordache. „Dar oare cine ar vrea-o?”, se întreabă el. În pofida îngrijorărilor legate de fraudele online, Uniunea Europeană a acordat în ultimii trei ani 150.000 de lire sterline (aproape 200.000 de euro) pentru cursuri de operare pe calculator în Dragășani, în semn de „recunoaștere specială“ a talentelor IT de aici, scrie săptămânalul britanic. „Am auzit de o altă ofertă pe eBay - un avion de luptă MiG. Era o fotografie și un preț foarte bun, iar clientului nu i se cerea decât să plătească pentru combustibilul necesar cursei pentru livrarea aparatului. Un tip a dat 2.000 de dolari!”, se minunează primarul Iordache. Americanii, cei mai creduli „Majoritatea victimelor sunt americani, pentru că folosesc internetul cel mai des și sunt naivi”, adaugă el. „Am auzit de băieți de aici, din Drăgășani, care și-au cumpărat dintr-odată apartamente în București, în Germania, Olanda, dar ei n-au nicio slujbă. Alții au BMW-uri, Mercedes-uri, Posche și nu muncesc. Deci, de unde au bani?”, se întreabă primarul. Cum doar câteva locuri de muncă se pot găsi în acest oraș industrial din regiunea viti-vinicolă Vâlcea, din România, fraudarea clienților pe eBay a devenit o practică populară printre mulți dintre tinerii din Drăgășani, afirmă The Sunday Times, care și-a trimis corespondentul în această localitate, pentru a se documenta. O schemă clasică de înșelătorie este „licitația pentru a doua șansă“ în care escrocii îl contactează pe un vizitator eBay care tocmai a pierdut un obiect la licitație, oferindu-i altă șansă de a-l cumpăra, fără a se supune regulilor eBay însă. Escrocii își conving victimele să cumpere obiecte fictive folosind metode de plată ce nu le permit să-și recupereze banii, explică publicația britanică. Alte metode de fraudă constau în spargerea conturilor de pe eBay și formularea unor oferte false grație furtului de identitate. Poliția locală spune că mii de victime au fost înșelate. În cel mai răsunător caz a fost vorba de o fraudă de 150.000 de lire.