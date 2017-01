Două nume grele pentru postul de premier

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu a afirmat, ieri, la școala de vară a femeilor democrate, că se poate forma o majori-tate parlamentară pentru un guvern PD-PLD susținut, în afară de cele două partide, și de PNL, UDMR, independenți și minorități. Invitat la un seminar pe teme politice, Lăzăroiu a făcut scenarii post-moțiune cu membrele organizației de femei, deși consilierul prezidențial și-a exprimat scepticismul că moțiunea va trece. „Se poate forma o majoritate cu voturile PD, PLD, PNL, UDMR, ale independenților și minorităților", a spus Lăzăroiu, precizând că se poate ajunge la o susținere parlamentară în jurul a 51% pentru un guvern cu miniștri PD și PLD. Susținerea celorlalte partide ar urma să fie transparentă, prin semnarea unor acorduri politice. O parte a membrelor au susținut însă că PD nu trebuie să își asume riscul de a ajunge la guvernare pe baze atât de șubrede. „Înseamnă că ar trebui să vină alt guvern", a replicat Lăzăroiu, care a admis că PSD ar avea nevoie de mai puțini parteneri pentru a ajunge la o majoritate decât are nevoie PD. Pe de altă parte, el a subliniat că Traian Băsescu are dreptul de a desemna orice premier dorește, nu doar pe acela care dovedește că are o majoritate parlamentară. Lăzăroiu a spus că nu crede nici că parlamentarii vor accepta orice premier, pentru că se tem de anticipate. „Pot să vă dau două nume - Monica Macovei sau - unul și mai greu - Daniel Morar", a spus el. Pe de altă parte, consilierul prezidențial a afirmat că teama de anticipate va duce la eșecul moțiunii de cenzură și a subliniat că respingerea acesteia va crea probleme în PSD, care vor trebui amortizate până la europarlamentare.