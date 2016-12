Dormitorul, zona noastră de relaxare!

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Dormitorul este zona in care reusim sa ne reculegem, sa ne relaxam si sa ne odihnim pentru o noua zi... Tocmai de aceea acesta zona a locuintei este una dintre cele mai importante, o zona in care confortul, functionalitatea si designul trebuie sa creeze un mix perfect!Design-ul dormitoruluiAmenajarea dormitorului trebuie realizata in functie de designul interior al intregii locuinte. Pentru obtinerea unei locuinte cu aspect unitar este foarte importanta pastrarea stilului de amenajare in fiecare incapere a locuintei.Dormitorul modern-minimalistPentru cei ce iubesc stilul minimalist si au optat pentru realizarea unui design in linii si culori clare, amenajarea dormitorului poate deveni o provocare. Cateva elemente simple vor transforma un dormitor impersonal intr-un dormitor minimalist plin de “efect”.Alegeti mobilierul pentru dormitor - patul, noptierele ba chiar si decoratiunile - intr-o singura culoare. Pentru a optiune un efect unic optati pentru nuante de alb sau tonuri neutre de crem, bej, gri. Interioarele monocromate ofera un aspect spectaculos dormitorului.Iluminatul este un element foarte important in interioarele minimaliste. Atat lumina naturala - oferita de suprafetele vitrate mari - cat si sistemele de iluminat artificial au un rol esential in crearea unei atmosfere perfecte in dormitor.Dormitorul contemporanDormitorul in stil contemporan ofera simplitate si eleganta in acelasi timp. Tonurile calde de crem, maro, bej – alaturi de accente de culori tari, precum: rosu, verde, albastru – asigura dormitorului contemporan caldura si rafinament.Simplitatea liniilor este regasita in designul contemporan, oferind confort si functionalitate incaperii. Mobilierul monocromat este realizat atat in linii drepte, cat si in forme usor rotunjite.Paturile tapisate sunt un “must” al dormitoarelor contemporane.Piesele de mobilier imbina designul cu functionalitatea oferind solutii practice pentru activitatile zilnice.Dormitorul clasic si clasic reinterpretatDormitorul clasic atrage dupa el piese de mobilier cu un design sofisticat, decoruri elaborate si o gama coloristica spectaculoasa.Stilul clasic ofera o varietate foarte mare de elemente si accente – fiind un stil ce deriva din Roma si Grecia antica.Eleganta, frumusetea si eternitatea stilului clasic este data de piesele de mobilier sofisticate si decorurile artistice pe care acestea le prezinta. Piesele de mobilier capitonate cu materiale luxuriante, finisajele de lemn finisate cu foita aurita, argintata sau antichizate sunt esentiale in crearea unui dormitor clasic. Lemnul natural este de asemenea un element foarte important in designul clasic.Ornamentele pentru decorarea peretilor, crearea unor decoruri spectaculoase din profile decorative si imbracarea peretilor in tapet cu teme clasice sunt de asemenea esentiale pentru un dormitor clasic.SuprafeteZona de noapte a devenit in multe dintre locuintele moderne o zona foarte importanta. Astfel, in multe dintre noile proiecte de locuinte, regasim dormitoare cu suprafete generoase, cu zone de dressing si acces in baile proprii.Acelasi lucru nu se poate spune insa si despre locuintele mai vechi in care suprafata dormitoarelor conditioneaza foarte mult atat asezarea mobilierului cat si obtinerea unui incaperi ce ofera un confort maxim.Pentru dormitoarele cu suprafete mici este esentiala limitarea la piesele de mobilier esentiale si crearea unui interior cat mai aerisit si simplist. Astfel, pentru un dormitor cu o suprafata nu foarte generoasa putem opta pentru un pat cu o latime de 140/160 cm, doua noptiere minimaliste, o comoda cu sertare si/sau un sifonier. Este foarte importanta, in special in cazul dormitorarelor cu suprafete mici, realizarea unei compartimentari practice si eficiente a sifonierului astfel incat acesta sa poata asigura spatii de depozitare pentru toate obiectele vestimentare, accesorii etc.(sursa:www.casesigradini.ro)