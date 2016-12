Diversitatea dietelor

Ştire online publicată Marţi, 05 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu puține sunt persoanele care trec de la un regim la altul. În ochii prietenilor, ele sunt „mereu la dietă”. Nutriționiștii nu recomandă un astfel de comportament. Pentru că unele diete, ținute timp îndelungate, pot produce carențe importante de vitamine și de minerale. În traducere, probleme digestive, căderea părului, tulburări de comportament, de somn. Am luat la disecat cele mai cunoscute diete, am cerut părerea a doi dintre cei mai buni nutriționiști români și iată ce am aflat! Dieta – stil de viațăBinecunoscuta dietă Montignac, pe lângă faptul că te ajută să slăbești, îți asigură și echilibru alimentar. Principiul de bază al dietei este că poți mânca aproape orice. Condiția funcționării acestui program de slăbit este că nu poți combina proteinele cu carbohidrații ori lipidele cu zaharurile. De exemplu, este interzis să consumi friptură cu cartofi prăjiți. Meniul poate fi alcătuit din mese proteino-lipidice sau din alimente glucidice. De exemplu, mănânci două felii de pâine integrală cu brânză 0% grăsimi și cu un fruct.„Atkins“, pe termen scurtDieta Atkins se bazează pe consumul mare de proteine și de grăsimi, în combinații diferite de:carne de pui, pește, ouă, carne roșie, unt, ulei de măsline, de floarea soarelui sau alte uleiuri vegetale. Pentru a fi metabolizate de organism, alimentele au nevoie de o cantitate mai mare de calorii care trebuie arse. Acesta este principiul de slăbire al dietei care poate reduce vizil greutatea corporală în mai puțin de o lună.Dieta „Weight Watchers“, până ajungi la greutatea dorită, Dieta Dukan, risc mare pe perioade lungi, iar „Disociata”, nici măcar o zi