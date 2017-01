Diversitate etnică şi culturală - repere 2010

Diversitate etnică și culturală - repere 2010

Și în 2010, pe plan internațional se acordă o atenție deosebită evenimentelor dedicate promovării diversității etnice și culturale. Organismele internaționale au inițiat în acest sens o serie de manifestări menite să aducă alături cât mai multe popoare, urmărindu-se astfel apropierea dintre culturi. Anul Internațional al Apropierii între Culturi Anul 2010 a fost declarat la nivelul UNESCO „Anul Internațional al Apropierii între Culturi”. Este o temă extrem de incitantă pentru instituțiile și organizațiile preocu-pate de diversitatea etnică, lingvistică, religioasă și culturală a lumii actuale. În acest context, obiectivele lui 2010 sunt elaborarea unor politici și desfășurarea unor programe la nivel local, național, regional și internațional care să implice un număr mare de participanți aparținând unor culturi diferite. Pe lista activităților aprobate de UNESCO în acest scop, România este prezentă cu programe în Covasna, Sulina și Târgoviște. Anul Internațional al Tineretului Tot în spiritul promovării multiculturalității, 2010 va fi marcat la nivel ONU și ca „Anul Internațional al Tineretului” sub sloganul „Dialog și înțelegere reciprocă”. Manifestările programate în cadrul acestui program au ca scop încurajarea dia-logului între generații, implicarea tinerilor în promovarea idealurilor de pace, respect pentru drepturile omului și libertățile fundamentale. 1.000 de tineri din întreaga lume se vor reuni în luna august, la Istanbul, la Al V-lea Congres Mondial al Tine-retului, metropola turcă fiind anul acesta și Capitală Culturală Europeană. „Alianța Civilizațiilor” merge mai departe Continuă, și în 2010, manifestările derulate sub egida „Alianța Civilizațiilor”. Inițiativa ONU la care participă și România are ca scop principal apropierea între lumea creștină și cea islamică. Anul acesta, Brazilia și Maroc s-au oferit să găzduiască Forumul „Alianța Civilizațiilor”.