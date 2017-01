Distracţii de week-end pe litoral

Distracții de week-end pe litoral

Pe litoral, week-endul începe joi, iar distracțiile principale din stațiuni sunt cluburile, unde turiștii se distrează până dimineața, alături de invitați de marcă. Nicu Alifantis, sâmbătă în Vama Veche Dacă vă aflați în Vama Veche, puteți participa la Folk-Vama, la Papa la Șoni, eveniment organizat în memoria interpretului de muzică folk - Nicu Vladimir. Festivalul a început luni, 21 iulie, și ține până sâmbătă, 25 iulie. Astăzi cântă Emeric Imre, mâine vor susține un spectacol de excepție Mircea Baniciu & Vlady Cnejevici și Marius Batu, iar sâmbătă va cânta Nicu Alifantis. Astăzi se dă startul festivalului SummerJam ’09 în Vama Veche Un festival dedicat muzicii hip hop și reggae, SummerJam ’09, va avea loc în Vama Veche, în perioada 23 - 26 iulie. La eveniment vor lua parte unii dintre cei mai bine cotați artiști ai momentului din țară și de peste granițe: Raku, Veritasaga, Maximilian & Agresiv, Funktastiks, Root Souljah (live band din Bulgaria), Jahmmi Youth (mc din Bulgaria), Green Vibe Crew (Keumart & Mr. Ivo) (band din Elveția). Cei care vor da startul festivalului vor fi Jah Army Entertainment Division & Hades Crew Warm-up Party. Vineri vor cânta Roots Again, Axes, Cumicu, Raku, Shy Beatz, Root Souljah, Jahmmi Youth, Zafayah, Raizah, iar sâmbăta distracția va fi asigurată de Selecta B., DJ Undoo, DJ Skid, Funktastics, Zeppelin, Veritasaga, Maximilian & Agresiv, Nimeni Altu’, Green Vibe Crew [Keumart & Mr. Ive Man], Chesarion. În ultima zi a festivalului vor cânta DJ Grand, DJ Nemo, Jah Army Entertainment Division and Hades Crew Grand Finale. SummerJam revine după un an de pauză, într-un format și o locație nouă, timp de patru zile organizatorii garantând distracția pe malul mării - concerte și dj seturi de hip-hop, reggae sau dancehall. Pe toată perioada festivalului, în Vama Veche se vor putea achiziționa bilete pe câte o zi. Dacă veniți astăzi, 23 iulie, plătiți 10 lei biletul. Dacă veniți vineri, sâmbătă sau duminică, adică pe 24, 25 și 26 iulie, prețul unui bilet este de 30 de lei. Cooperativa de Vară la Club Control în Vama Veche De mâine și până pe 12 august, Club Control din Vama Veche va găzdui atelierul de creație și manufactură, „Cooperativa de vara”, organizat de Fabrik9. E.M.I.L. își lansează albumul în Vama Veche E.M.I.L. își lansează ultimul album pe Terasa Hand din Vama Veche, sâmbătă, 25 iulie, de la ora 22.00. Albumul se intitulează „Știu, ți se pare absurd…” și conține 11 melodii compuse în perioada 2007-2009. În deschidere vor concerta cei de la Pistol cu capse. Concert DJ Project în Club Bliss Club Bliss prezintă sâmbătă, 25 iulie, concert live DJ Project. Rezervări se pot face la numărul de telefon 0723.218.000. Loredana vine în Crush Mamaia Loredana și DJ LaCrate vor susține un concert extraordinar, mâine, în Club Crush Mamaia. Rezervări puteți face la numerele de telefon 0724.275.756 sau 0724.918.263. David Deejay feat. Dony, invitați în Wish Summer Club David Deejay feat. Dony, cunoscuți pentru single-urile „Sexy Thing”, „Nasty Dream” și „So Bizzare”, sunt invitați în această vineri, în Wish Summer Club. Ultimul lor single, „So Bizzare”, este pe primul loc în clasamentul național radio și TV. Show în premieră, în Club Bamboo Mamaia Club Bamboo Mamaia continuă seria petrecerilor incendiare și îți dezmorțește simțurile cu un show în premieră în România: Minimission, The Intimate Tour 2009, vineri, 24 iulie. Se spune despre Minimission că este „Moulin Rouge-ul zilelor noastre” și, în comparație cu „Cirque du Soleil”, are un plus de mister, senzualitate și nonconfor-mism. Prețul unui bilet este de 30 de lei. Giant Instruments Show, în Kristal Club Mamaia Invitatul special în Kristal Club Mamaia, sâmbătă, 25 iulie, este DJ Outwork. Set-ul va fi întregit de un show special, cum nu s-a mai văzut în România până acum: Giant Instruments Show. DJ Outwork și percuționiștii săi vor susține show-ul în jurul unei sfere enorme, care va fi „tapetată” cu instrumente de percuție. Pietro Bertini alias DJ Outwork îmbină sunetul său unic Electro cu influențe disco italo, mixând în cele mai renumite cluburi din Europa: Queen, Pacha-Paris, Ibiza-Oxa, Zurich-Amnesia. În decembrie 2005, lansează proiectul „Elektro” - Outwork feat Mr.Gee, realizat în patru versiuni diferite, îmbogățit mai târziu de un pachet remix minunat cu participarea lui Robbie Rivera, Cube Guys, Joe Negro și Scott Wozniak. DJ Outwork a fost pe lista de feeturing a lui Bob Sinclear, Roger Sanchez și Erik Morillo. În 2008, apare noul hit „Thank god for music”. Cei care vor să vadă un altfel de show sunt așteptați sâmbătă, 25 iulie, la Kristal Club Mamaia, începând cu ora 23,00.