Disco Night, cu peruci şi ochelari police în Mamaia

Disco Night, cu peruci și ochelari police în Mamaia

Ritmurile disco ale anilor ’70 - ’80 ajung, în seara de 14 spre 15 august, pe scena amplasată în fața Cazinoului din stațiunea Mamaia, împreună cu LUVBUG, trupa numărul unu a party-urilor londoneze. DJ Senzation și excentricii lui vă cheamă să petreceți alături de ei într-un disco show 100% original și îndrăzneț. Așa că luați-vă perucile, ochelarii police și pantalonii de piele și reînviați atmosfera anilor ‘70 și ‘80 alături de John Travolta, Abba, Bee Gees, The Jackson, Kool and the Gang și mulți alții, vineri spre sâmbătă, în stațiunea Mamaia. LUVBUG a creat o nișă pe piața din Europa, cu spectacole unice, care combină muzica anilor ‘70 cu un amestec de comedie și extravaganță vizuală. DJ Senzation & Dancers au susținut turnee în toate marile orașe din Marea Britanie, de la Leeds, Sheffienld, Middesbrough, Man-chester, Liverpool și până în Londra, precum și în Franța, Elveția, Germania, plus multe alte țări.