„Dinner in the sky”, noua distracţie a turiştilor pe litoral

„Dinner in the sky”, noua distracție a turiștilor pe litoral

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Dinner in the sky” este un concept inedit, lansat recent pe piața din România și care a ajuns pentru și pe litoralul românesc. Conceptul implică ridicarea unei platforme la 50 de metri înălțime, unde 22 de persoane pot lua masa bucurându-se de priveliște, dar și de adrenalină.O sesiune durează aproximativ 30 de minute, iar platforma va fi ridicată de 8 ori, timp în care invitații vor trăi experiența unică a servirii unei mese la înălțime. Dacă doriți o astfel de experiență, puteți merge pe plaja Crazy, din Mamaia Nord, acolo unde se afla „Dinner in the sky”.