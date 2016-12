Din secretele plantării gazonului

Plantarea gazonului primăvara este operațiunea care îți aduce cele mai mari și mai rapide satisfacții. Dacă alegi momentul potrivit, dacă terenul este bine pregătit și dacă alegi semințele compatibile cu terenul, germinarea are loc în câteva zile, iar într-o săptămână, covorul de gazon se îndesește cu până la 50-70%. Iată ce ne sfătuiesc specialiștii Grădina.ta.ro:Suprafață pământului va trebui săpată bine, pentru a scăpa de buruieni. Ai nevoie de un strat de circa 10 centimetri de pământ sau pământ amestecat cu nisip așezat peste un strat de pietriș fin, care să reprezinte fundația pentru pătura de gazon.Un gazon de calitate are nevoie de pământ nisipos. La plantarea gazonului primăvara ține cont de caracteristicile terenului și de utilizarea pe care o va avea. Există gazon pentru sezonul rece, care începe să crească din martie, potrivit zonelor montane, unde verile sunt mult mai blânde sau gazon pentru sezonul cald, care crește numai după ce temperatura trece de 10-15 grade Celsius.Dacă locul este foarte însorit alege un gazon rezistent la soare și, invers, dacă locul este umbrit tot timpul zilei, alege unul care tolerează aceste condiții.Dacă formezi peluza începi de la zero cu pregătirea terenului. Un sfat esențial este să alegi o zi fără vânt, între 15 martie și până la 15 aprilie și să împrăștii sămânța cu o mașină, pentru că aceasta este garanția unitormitatii. Poți împrăștia sămânța și din mână, dar trebuie să o faci cu mare atenție pentru uniformitate. Densitatea păturii de gazon este esențială pentru frumusețea și sănătatea acesteia, dat fiind faptul că în spațiile rare își fac loc imediat burienile. O bună densitate a păturii de gazon este secretul pentru a scăpa natural de buruieni.Dacă plantarea are ca scop îndesirea păturii de gazon, atunci însămânțarea se face după prima tundere a gazonului (iarba tunsă trebuie îndepărtată) și la o săptămână după ierbicidare. Însămânțarea gazonului primăvară se poate face oricând în lunile martie, aprilie și mai, în funcție de ritmul natural al firelor de iarbă și de condițiile meto.Terenul trebuie udat bine înainte. Se poate însămânța și după ploaie. După plantare, prima tundere (indiferent dacă este prima plantare sau îndesirea păturii) se face după ce firele de iarbă sunt bine crescute și cu rădăcina bine prinsă de sol. Asta înseamnă între două și patru săptămâni, în funcție de specificitatea firului de iarbă și de condiții meteo.